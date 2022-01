Sor ráno trénoval s Baníkem, není ale v nominaci. Dohoda se Slavií se blíží

David Lischka míří zpět do Ostravy • Pavel Mazáč (Sport)

Daniel Šmiga z Baníku (vlevo) míří do Slavie • Alexandr Satinský / MAFRA / Profimedia

Yira Sor je blíž odchodu do Slavie • Alexandr Satinský / MAFRA / Profimedia

Ještě v sobotu dopoledne nigerijský křídelník Yira Sor trénoval s Baníkem na soustředění v Turecku, v nominaci na odpolední (15.00) zápas s Lechem Poznaň nicméně chybí. Slezané to vysvětlují lehkými zdravotními problémy. Podle informací iSport.cz je však jeho přestup do Slavie otázkou nejbližších dní či hodin. I proto dorazil za ostravskou výpravou šikovný dorostenec Matěj Šín.

„Sor s námi zatím zůstává, což je pozitivní zpráva,“ uvedl v pátečním klubovém videu kouč Ondřej Smetana. Řeší se ovšem už jen detaily. I když detaily… Zas tak jednoduché to není, protože kromě přestupové částky (hovoří se až o více než 30 milionech korun) a procent z budoucího transferu je ve hře i hráčská kompenzace.

A to s sebou vždy nese složitější jednání, neboť je třeba uspokojit všechny zainteresované strany.

Podle informací iSportu má sám trenér Ondřej Smetana velký zájem o defenzivního univerzála Ladislava Takácse.

Byť mají Slezané na pozici stoperů slušnou konkurenci, možná by se jím uvolnilo místo pro hostování Jakuba Pokorného. Navíc je Takács schopen zaskočit i ve středu pole a krýt coby štítová šestka záda ofenzivnějším kolegům.

To ale nemá být vše. Baník by rád ještě další kusy z Edenu na výměnu, ideálně z kategorie „perspektivní“. Viz podzimní Vlašim.

Padlo například jméno osmnáctiletého křídelníka Denise Višinského, který má i jiné nabídky na hostování v pvní lize. Slezané by se pravděpodobně nebránili ani Filipu Blechovi (24), o kterého projevili zájem již předtím, než středopolař přestoupil z druholigové „farmy“ rovnou do Slavie.

Příchod střelce Denise Alijagiče (18) naopak vzhledem ke Kuchtově odchodu do Ruska reálný není.

Yira Sor, Šimon Falta ani Daniel Tetour do sobotního zápasu s Lechem Poznaň nezasáhnou, oficiálním důvodem jsou zdravotní problémy. Nigerijec nicméně ještě dopoledne s mančaftem trénoval.

Ze všech těchto důvodů v pátek za ostravským áčkem dorazil sedmnáctiletý odchovanec Matěj Šín, jenž předváděl vynikající výkony v Tipsport lize a řekl si o další šanci.

Bez něj Baník B v sobotu ráno prohrál s Prostějovem 0:2.

Zároveň připomeňme, že kromě Sora míří k mistrovi do Vršovic i čerstvě dospělý útočník Daniel Šmiga.