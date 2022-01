Finito! Kuchta prošel česko-ruskou prohlídkou, sbaleno už měl dopředu

Bylo to důkladné vyšetření, jen co je pravda... Poslední potřebný krok k nástupu do Lokomotivu Moskva má ale fotbalový útočník Jan Kuchta za sebou. Rusové si ho proklepli s pomocí českých lékařů a pak společně dali razítko: Vše OK. „Takovou zdravotní prohlídku jsem ještě nezažil,“ usmál se Kuchta, jenž dostane smlouvu na čtyři a půl roku. Dosavadní jednička slávistické ofenzivy, jejíž transfer vyjde na cca 130 milionů korun, se tak v neděli přesune za týmem na soustředění ve Španělsku.