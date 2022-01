Dloubák: Plzeňské hledání majitele se zadrhlo. Co mládež a odchody?

V novém díle Dloubáku se podíváme i na další komplikaci v plánech Plzně pro probíhající sezonu. Klub musel posunout uzávěrku pro výběr nového majitele a nevypadá to, že další deadline na začátku jarní části sezony by mohl být naplněn. Proč se hledání vlastníka zadrhlo a na čem stojí další vývoj?

Kvůli čemu nefunguje přechod mladých talentovaných hráčů Plzně do A mužstva, kdo jsou nejzajímavější teenageři v českém fotbale, čekají Viktorii velké odchody a kdo z pěti hráčů, kterým na konci sezony končí smlouva, by mohl zůstat v klubu?

O tom všem a celé řadě dalších témat diskutují v novém Dloubáku redaktoři deníku Sport Jakub Konečný a Martin Vait. Dloubák je pořad a podcast iSport.cz o nejzajímavějším aktuálním dění z českého fotbalu a jeho zákulisí, ale i o velkých tématech, která bublají pod jeho povrchem. Všechny díly Dloubáku najdete na iSport.cz/podcasty, ve feedu iSport podcast ve všech podcastových aplikacích i na YouTube deníku Sport.

0:00 Proč Plzeň zrušila soustředění a nebude jí chybět?

7:02 Jak to vypadá s budoucností Beauguela a shání Plzeň útočníka? Co Jurečka?

20:10 Proč už Viktoria víceméně uzavřela přestupové okno a co problémy s mládeží?

29:45 Plzeňské hledání majitele se zadrhlo. Plánuje velké odchody a uplatní opci na Sýkoru?