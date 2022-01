Talenti, kteří mohou oživit Plzeň: Šulc, rozený lídr i největší eso z líhně

Plzeň - Jablonec: A je to 5:0! Skvělou práci Hybše zužitkoval do prázdné brány Šulc

Josef Koželuh

19 let, obránce

Krajní bek též patřil do sestavy pro Youth League. Podzim strávil ve druholigovém Žižkově, aktuálně si jej Michal Bílek vzal do přípravy prvního týmu. „S Adamem Hložkem v reprezentaci byl vždycky jedním z nejlepších na hřišti. Ale nebyl ještě fyzicky tak vyspělý jako Adam, musel si projít jinou cestou. Je to také hráč s potenciálem, který by ligu hrát mohl,“ upozorňuje Psotka.