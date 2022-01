Potočný naskočil v útoku a udeřil. Je to zajímavá možnost, řekl Horváth

Našel si mezi dvěma stopery Brna centr Jhona Mosquery a mazácky trkl míč hlavou ke vzdálenější tyči. Tak si Roman Potočný otevřel gólový účet v Plzni – a ukázal, že může být i varianta na hrot útoku. „Postavou i zkušenostmi je to zajímavý hráč na tuto pozici,“ připustil asistent trenéra Pavel Horváth po remíze 1:1.

Útočník číslo Jean-David Beauguel odstoupil kvůli svalovému zranění ze sobotního přípravného utkání s Ústím nad Labem (1:0).

„Nic vážného, jen únava z intenzivních tréninků. Měl bych se zapojit zpět příští týden,“ napsal pak na svém Instagramu.V duelu se Zbrojovkou tak Francouz k dispozici nebyl, stejně jako jeho alternace Tomáš Chorý.

Proti Brnu to tedy za ně vzal Roman Potočný, který přitom přišel do Plzně z Baníku na půlroční hostování s opcí jako alternativa na kraj hřiště. Třicetiletý univerzál nicméně ukázal, že si poradí i v první linii.

V prvním poločase mu nejprve zakončení zhatil šlapák Lukáše Endla, při první hlavičce pak mířil mimo. Nebezpečnější byly jeho dvě střely z přímého kopu, z nichž jednu vyrazil gólman Martin Berkovec, a druhá zasyčela těsně vedle branky.

Potočný nicméně týmu pomáhal i hrou zády k bráně, kdy dobře rozdal několik balonů. Navíc ho to stále táhlo hodně do levého křídla, odkud sypal do vápna centry, po nichž zakončovali Radim Řezník a Pavel Šulc.

A hned po přestávce vymazal náskok Zbrojovky, který druholigovým hostům zajistil Jakub Řezníček po nedorozumění Modoua Ndiayeho s gólmanem Jindřichem Staňkem pomalou střelou do opuštěné branky.

„Jsem rád, že jsem dal gól. Mosky dal krásný balon a já to jen dobře líznul, pak už to zapadlo na zadní tyči,“ kvitoval Potočný svou trefu.

Spokojený byl i týmový pokladník Luděk Pernica.

„Mám radost, že se Poty trefil, dá něco do kasy. Trošku jsem byl překvapený, že se trefil tou svou televizí,“ culil se zkušený stoper.

Byť na hrotu útoku nastoupil podle svých slov Potočný naposledy v Teplicích, tedy před šesti lety, ukázal slibný potenciál.

„Postavou i zkušenostmi je Roman zajímavý hráč i na pozici hrotového útočníka, kde dnes nastoupil. Dobře drží míč, je s ním šikovný a má dobré standardky. Myslím si, že až získá další sebevědomí, tak to pro nás bude jen dobře,“ uvedl asistent trenéra Pavel Horváth.