Plavšič v modelovém zápasu zářil na beku, gól dal i Alijagič či Krmenčík

Na levém křídle se během podzimu ne a ne pořádně prosadit, tak to teď Srdjan Plavšič zkouší o kus níž, na beku. A daří se. Ve druhém modelovém utkání na soustředění v Lagosu dal gól a na další nahrál. Podobně se při výhře 4:1 dařilo i jeho kolegovi Ondřeji Lingrovi. Za poražené se prosadil osmnáctiletý talent Denis Alijagič.

Původně domluvené přípravné zápasy se Servette Ženeva a s Hajdukem Split na soustředění v Portugalsku Slavii z hygienických důvodů odpadly, tak si to český mistr vynahrazuje po svém. Doslova. Včera sehrál další modelové utkání mezi sebou, ale zkrácené, hrálo se jen šedesát minut.

V něm se kádr trenéra Jindřicha Trpišovského znovu rozdělil na dvě party – na modrou a červenobílou, a v té druhé zazářil na netradičním postu srbský křídelník Srdjan Plavšič. Jako levý bek.

„Teď hraju jiný post, než na který jsem zvyklý. Musím pomoct týmu, proto jsem tady, jsem rád za to, že mi to vyšlo,“ těšilo pro klubový web 26letého leváka.

V modelovém utkání dal úvodní gól, po individuální akci po lajně se svou silnější nohou se opřel do míče a červenobílí vedli. Na 2:0 jeho mužstvo zvyšovalo díky jeho centru a hlavičce Michaela Krmenčíka.

Prosadil se ale i soupeř, za stavu 0:3 za modrý tým snižoval osmnáctiletý talent Denis Alijagič. Spoluhráči ho pustili k penaltě, kterou celkem pohodlně proměnil.

„Jsou to těžké zápasy, ale myslím, že je to snad lepší, než kdybychom hráli proti jinému soupeři. Je to intenzivní, kvalitní, každý se tu chce trenérovi ukázat,“ pochvaluje si Plavšič.

Podobně produktivní byl i jeho kolega Ondřej Lingr, který nejdřív přihrál na gól Ivanu Schranzovi, ten svým zásahem zvyšoval na 3:0. Po snížení Alijagiče se pak trefil sám a uzavřel výsledek zápasu na 4:1.

„Je to mezi námi hodně intenzivní a cítím, že se s každým zápasem zlepšujeme. Děkuju klukům, že mi pomáhají, cítím se, jako bych tu nebyl deset dní, ale rok nebo dva. Je to pro mě hodně příjemné,“ přidal se stoper Maksym Talovierov, jenž nastoupil za poražené. Do Slavie přišel na začátku ledna z Českých Budějovic těsně před odjezdem na soustředění.

Slávisté už za sebou jedno modelové utkání mají, minulou sobotu vyhrál modrý tým, za něhož skórovali Michael Krmenčík, Ivan Schranz a Jakub Hromada, za červenobílé se trefil Denis Višinský.

Ještě jeden podobný zápas mezi sebou sehrají slávisté v neděli, tedy v den, kdy plánují soustředění v jihoportugalském Lagosu opustit. Hrát by se mělo klasicky 2x45 minut.

První modelové utkání:

modří–červenobílí 3:1

Branky: Michael Krmenčík, Ivan Schranz, Jakub Hromada – Denis Višinský

Druhé modelové utkání:

modří–červenobílí 1:4

Branky: Denis Alijagič – Srdjan Plavšič, Michael Krmenčík, Ivan Schranz, Ondřej Lingr