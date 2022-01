Sor už patří Slavii. Tvrdá jednání, zní z Baníku. Kdy ho odchytil Trpišovský?

Fotbalová Slavia má další posilu, Nigerijec Yira Sor podepsal v Edenu smlouvu do konce roku 2026, opačným směrem míří na hostování s opcí na přestup Ubong Ekpai. Potvrdily se tak informace deníku Sport , podle nichž má Baník získat až 30 milionů korun a další procenta z případného přestupu.

„Je to hráč, kterého jsme sledovali po celou dobu jeho působení v Česku. Třetí nebo čtvrtý zápas v lize hrál na Slavii proti nám a tam s ním proběhl první kontakt. S Peterem Olayinkou jsme ho tam společně odchytili,“ vyprávěl pro klubový web kouč Jindřich Trpišovský.

„Víme, že to je typ křídelního hráče, který je nejrychlejší z rychlých. Je mimořádně rychlostně i běžecky vybavený, klasické křídlo. Navíc se umí orientovat ve zhuštěném prostoru, má body a dokáže se dostat z těžkých situací. Je v Evropě rok, bude s ním ještě samozřejmě práce, ale má velice zajímavý potenciál. Jsme rádi, že se to podařilo udělat, protože jsme o něj dlouho usilovali. Jsme rádi, že je u nás, vidíme v něm velký potenciál do našeho systému,“ vyzdvihl trenér Slavie.

Jednání o přesunu jednadvacetiletého rychlonohého Nigerijce byla prý hodně náročná. „Dlouhá, mimořádně tvrdá, ale férová,“ ocenil přístup Baníku sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Yira Sor: Vysněný tým i kamarád Olayinka

„Jednání to byla opravdu nesmírně složitá a tvrdá, ale stejně tak se dá říct, že i korektní. Měli jsme jasně vymezené pole našich zájmů, ze kterých jsme nebyli ochotni ustupovat, a ty se nakonec povedlo vyjednat a prosadit,“ uvedl sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann.

Baník prý přitom není nucen prodávat hráče za každou cenu. „Neměli jsme to v žádném případě nastaveno tak, že ho prodáme prvnímu zájemci a první nabídce. Opakovaně jsme jich několik odmítli a vzhledem k jeho potenciálu jsme už dříve vyvíjeli aktivitu směrem k jeho setrvání v Baníku, případně podepsání nové smlouvy. Hráč však projevoval zájem odejít a pak už bylo smysluplnější nastavit si cenovou politiku jeho případného prodeje, než naléhat na jeho setrvání,“ vysvětlil.

„Slavia je můj vysněný tým, vždycky se mi líbilo, jakým stylem hraje. Je to klub s velkými úspěchy a historií. Je tu spousta skvělých hráčů, splnil se mi sen. Samozřejmě jedním z důvodů, proč jsem si Slavii vybral a proč jsem tak rád, že jsem tady, je Peter Olayinka. Mít příležitost hrát po boku takového kamaráda a mentora mi dělá radost. Těším se, až společně jednou nastoupíme,“ prohlásil Sor po přestupu. Ke Slavii se připojí příští týden, až se jeho nový tým vrátí ze soustředění v Portugalsku.

Celým jménem Yira Collins Sor si v roce 2019 zahrál s nigerijskou reprezentací do 20 let na MS v Polsku, do Baníku přišel v únoru 2021 z týmu 36 Lion FC. V Česku si pomalu zvykl a na podzim už patřil k důležitým postavám týmu. V lize odehrál 596 minut, vstřelil tři góly a na pět branek nahrál, jednou se trefil i v MOL Cupu.

Místo něj si Baník ze Slavie „vybral“ jiného Nigerijce Ubonga Ekpaie. „Je to hráč v ideálním fotbalovém věku, navíc už aklimatizovaný v českém prostředí a jsme přesvědčeni, že rozšíří naši variabilitu v ofenzivě,“ věří Grussmann.