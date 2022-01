Hledá se Talovierov 2. Dynamo zkusí mladíky, vyletí vzhůru nadějný Rus?

Lednové sluneční paprsky by mu byly příjemné, ale opalováním by na soustředění v Turecku neztrácel čas. Maksym Talovierov by kmital po zeleném trávníku, přidával si v posilovně a na každou dobře míněnou radu starších by pokorně reagoval: „Dobře, díky.“

Ukrajinský stoper, jenž si informace o fotbalových Budějovicích našel před lety doma v Doněcku na internetu, už s Dynamem není – na jarní ligu se chystá se Slavií. Černobílý klub výměnou natrvalo získal záložníka Patrika Hellebranda, jenž na jihu hostoval už na podzim.

Kdo bude Talovierov číslo 2? Který zatím málo známý mládenec zazáří a Budějovice na něm vydělají? Odpovědi na všetečné otázky se hledají složitě, zatím by se dalo spíš jen věštit – pochopitelně s krajně nejistým výsledkem.

Nicméně určitý okruh kandidátů by tu přece jen byl. Začít se dá u první zimní posily Dynama, Maksima Matvejeva. Pokud jste ruského krajního obránce ještě nestačili poznat, vězte, že je mu čerstvých dvacet a na podzim hrál třetí ligu za rezervu Lokomotivu Moskva.

„Zkusíme s ním udělat podobný příběh jako s Maxem Talovierovem,“ usměje se budějovický trenér David Horejš. Bekovi s iniciály MM dal prostor ve všech třech dosavadních testovacích zápasech – a nebyl zklamaný. „Ukázal se jako zajímavý krajní hráč, který na sobě chce pracovat. Opírá se o vynikající pohybovou kulturu i solidní kopací techniku a je kondičně dobře připravený. Jediný limit? Zatím ještě jazyková bariéra,“ vypočítává Horejš.

Talovierov přišel do Budějovic v osmnácti – a v podobném věku jsou čtyři dorostenci, kteří teď bojují o místo v áčku. Třeba na záložníka Davida Krcha (18) jste mohli tento týden narazit v seriálu Sportu o největších tuzemských talentech současnosti: budějovický teenager to v našem žebříčku padesáti vyvolených dotáhl na 40. místo. Profesionální smlouvu s Dynamem podepsal už loni v listopadu a klub si ho cení nejen pro jeho univerzálnost. „Nejsem pouze ofenzivní záložník, dokážu být užitečný i směrem do defenzivy,“ říká o sobě.

S budějovickým áčkem už má zkušenosti i kapitán úspěšné devatenáctky (po podzimu čtvrté místo v dorostenecké lize), nadějný stoper Jan Brabec. V listopadu seděl mezi ligovými náhradníky během velkolepého obratu z 0:2 na 3:2 v oslabení se Slováckem a na začátku ledna podepsal smlouvu na dva a půl roku. I on už dostal prostor v přípravách s Táborskem (1:0) i Příbramí (2:0) a ve středu nechyběl v letadle do Turecka. Stejně jako další dva dorostenci, sedmnáctiletý obránce Ondřej Čoudek a o rok starší útočník Daniel Hais.

„Zapojování mladých je přesně ta cesta, kterou musíme jít. V minulosti jsme v tom měli obrovské rezervy, ovšem tihle kluci jsou perspektivní. Dostanou šanci a pak se pobavíme o jejich setrvání v áčku nebo třeba o hostování,“ vykládá kouč Horejš.

V zimě už ukázal i na dvacetiletého záložníka Nicolase Pennera, jenž od loňského návratu z Juventusu neodehrál ani jeden ostrý zápas. Po problémech s kolenem a zákeřnou horečkou dengue začínal od nuly a teprve se vrací do formy, v přípravě dostal zatím jen 45 minut.

„Nechceme na Nikyho tlačit, jeho tělo je pořád ještě křehké. Na podzim se stávalo, že po tréninku musel tři dny vynechat,“ líčí Horejš. „Má potenciál k tomu, aby svůj talent naplnil i v mužském fotbale, ale musí mu držet zdraví.“