Panák: Přáteláky s Rusy jsou vždycky takové. Co mu udělalo radost?

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Původně počítal s tím, že do přípravného utkání proti Rostovu (2:0) naskočí až od druhého poločasu. Okolnosti ale donutily stopera Filipa Panáka k tomu, že teplákovku odhodil už ve 41. minutě a nahradil zraněného Martina Vitíka. „Přáteláky s Rusama jsou vždycky takové,“ ulevil si konstruktivní obránce Sparty.

Bylo složité do utkání nastoupit takhle z voleje?

„Nějak zvlášť mi to nevadilo. Někteří už jsme se rozcvičovali, protože bylo domluvené, že půjdeme do hry v poločase. Nebyl v tom vůbec problém.“

Co vám běželo hlavou, když jste sledoval sekvenci dost nevybíravých zákroků hráčů Rostova?

„Snad jsou Krejda s Viťasem jenom pokopaní a nebude to nic vážného. Jinak se nám zranění a nemoci vyhýbají, takže doufejme, že všechno zůstane v pohodě.“

Jde sice jenom o přípravu, ale zákrok na Vitíka byl takřka likvidační…

„Viděl jsem ho jen ležet na trávníku. Přesně nevím, co tam bylo. Ale přáteláky s Rusama jsou vždycky takové…Ve druhém poločase už byli fotbalovější a nebylo to tak divoké. Ale takhle to s nimi zkrátka bývá.“ (pokrčí rameny)

Je v takovém případě složité zachovat chladnou hlavu?

„Je to nepříjemné. A hlavně zbytečné. Hrajeme o výsledek, chceme uspět, ale především se všichni chystáme na to, co bude za čtrnáct dní. Nevím, proč bychom se tu měli zničit.“

Těší vás výhra o to víc?

„Jasně, na utkání jsme se těšili. Hrálo se na fantastickém hřišti, navíc v teple. To je něco jiného, než když jsou na Strahově minus dva stupně.“

Navíc jste udrželi čisté konto, to se proti takovému soupeři počítá.

„Jsme za to rádi. V sezoně jsme taky nějaká udrželi, ale nebylo jich moc. Každá nula potěší a dodá sebevědomí.“

Po dlouhé době jste si zahrál ve stoperské dvojici s oblíbeným parťákem Dávidem Hanckem. Jak jste si to užil?

„Pravidelně spolu trénujeme, takže jsme si na sebe vůbec nemuseli zvykat. Naopak jsme se těšili na to, až si spolu zahrajeme. I jsme se o tom bavili. Mám z toho velkou radost.“