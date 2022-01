Vynucená střídání, silná ofenziva a laciné chyby. Co ukázala Sparta?

Mladíci v akci. Ale co s nimi dál?

Adam Gabriel odehrál hodinu, Matěj Ryneš naskočil na třicet minut, Václav Sejk na závěrečnou desetiminutovku. Trenér Vrba dal i v posledním přípravném duelu v rámci soustředění v Marbelle šanci mladým talentům ze Strahova. Po návratu do Prahy na stůl přiletí otázka, co s nimi dál. Sparta bude kádr zužovat, týkat by se to mohlo právě zmíněného tria. Především o Ryneše je napříč ligou velký zájem, do svých řad by ho chtěly Liberec i Hradec Králové. „Musíme si sednout se sportovním ředitelem a zjistit, o které hráče je v lize zájem. A u kterých by to byla vhodná cesta. Zvážíme nabídky a podle toho se rozhodneme,“ prozradil Vrba.