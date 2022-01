Stejskal do komise sudích? Souhlasil jsem, říká. Slavii se to moc nezdá

Liga tak vykročila směrem, který potichu naznačovala. A sice, že vynechá osobu spojenou s rozhodcovským cechem a osloví někoho z bývalých hráčů, popřípadě trenérů. Padala jména Antonín Rosa nebo Jakub Podaný, ti však přímou nabídku nedostali.

Na rozdíl od Jana Stejskala.

„Ano, byl jsem osloven. A souhlasil jsem,“ potvrdil někdejší dlouholetý reprezentant.

Stejskal a rozhodčí, to také má svou historii. V květnu 1995 končil svou první sezonu ve Slavii, které se upsal po návratu z anglického QPR. A razantně oznámil, že se vzdává reprezentace. Důvod? Liga podle něj byla neregulérní. „Co se děje na trávnících, je komedie, a já se vůbec nedivím lidem, že na fotbal nechodí,“ prohlásil tehdy.

JAN STEJSKAL Narozen: 15. ledna 1962 v Brně (60 let)

Post: brankář

Hráčská kariéra: Zbrojovka Brno (1972–1981), RH Cheb (1982–1983), Zbrojovka Brno (1983), Sparta Praha (1984– 1990), Queens Park Rangers/ Anglie (1990–1994), Slavia Praha (1994–1998), Viktoria Žižkov (1999) Trenérská kariéra: Slavia Praha (trenér brankářů, 1999–2000), Sparta Praha (trenér brankářů, 2000 –2011), reprezentace Česka (trenér brankářů, 2001–2009 a 2009–2018), Jablonec (trenér brankářů, 2012–2015)

Reprezentace: za Československo 29 zápasů, za Česko 2

Úspěchy: čtvrtfinalista MS 1990, 7x mistr Československa (1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991), mistr Česka 1996, 3x vítěz Československého poháru (1984, 1988, 1989), 7x vítěz českého poháru (1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1997, 1999), člen Klubu ligových brankářů (164 čistých kont)

Zajímavost: od roku 2014 je starostou Jevan za ODS

Rozhodčí výslovně nezmiňoval, ale bylo jasné, kam míří. „Samozřejmě na rozhodčí. Co si tenkrát dovolovali, to bylo do nebe volající,“ potvrdil o mnoho let později. „A ještě se všem vysmívali. Samozřejmě po mně všichni chtěli důkazy, jenže ty jsem neměl. Jistým zadostiučiněním pro mě pak bylo, že jsem byl za ten rok 1995 vyhlášen Osobností ligy.“

Stejskal nyní působí v roli trenéra brankářů u národního týmu do sedmnácti let. Jeho hlavní náplní je však starostování v Jevanech, kde letos končí druhé volební období. Členství v Příhodově komisi by bylo další funkcí. Zda na to dojde, tomu Stejskal nechává volný průběh. „Nevím, jak se to vyvine, to už není v mých rukou.“

Což je pravda, jeho angažování má v rukou ligový výbor a poté ligové grémium. Sedmičlenný ligový výbor, v němž jsou také zástupci Sparty, Plzně, Slavie a Baníku, se sešel už tuto středu a o Stejskalovi jednal.

A má jednat znovu. Pokud se tento užší kruh ligových klubů shodne, předloží Stejskala coby kandidáta ligovému grémiu. To tvoří třicet dva profesionálních klubů první a druhé ligy a jejich hlasování rozhodne.

Podle informací Sportu se Stejskal coby soudce nad sudími příliš nezamlouvá Slavii. Nemá v tom být nic osobního. Červenobílí obecně nesouhlasí s tím, aby do takové funkce nastoupil někdo, kdo je historicky spjatý s velkými kluby. Tento požadavek Stejskal, někdejší sparťan a slávista, nesplňuje.

Slavia však sama žádného kandidáta zatím nemá a je možné, že ve svých výhradách zůstane osamocena.

Liga do jara vstoupí v sobotu 5. února a LFA by chtěla, aby její zástupce v komisi rozhodčích už působil. Pokud se to nestihne, problém to není. Komise může pracovat ve čtyřech.