Jeden měsíc, osm křídel. Baník má nové kraje, věří, že si změny sednou

Nosná pozice z osy základní sestavy to není, křídelníci patří mezi nejvíce rotované hráče. Mnohdy však zároveň rozdílové. Právě post krajního záložníka na Bazalech v lednu zažil největší průvan. Čtyři kusy odešly, stejný počet dorazil. Revitalizace kádru, která započala loni v létě, pokračuje. Otázkou je, jak rychle si velké změny sednou. A jak nové tváře zapadnou do Smetanova systému.

Řečí čísel odešlo Baníku za poslední tři týdny 54 podzimních ligových startů a zejména pět branek a devět asistencí. Tolik v uplynulém půlroku nasbírala v nejvyšší soutěži čtveřice Yira Sor, Roman Potočný, Carlos De Azevedo a Denis Granečný.

Zatímco rychlonohého „Jirku“ nechtěli Slezané pouštět, dokud situaci neobrátila výhodná nabídka Slavie, o zbylé trio již neměli zájem. Až na Granečného přitom měli všichni spolu s Davidem Buchtou podobnou minutáž (600-800) a patřili do pravidelné rotace.

Teď je vše jinak. Místo nich dorazila trojice Šimon Falta, Ubong Ekpai, Arťom Koncevoj a z béčka byl povýšen Petr Jaroň. Tedy dohromady 784 podzimních minut ve FORTUNA:LIZE, což je podobně jako jeden Azevedo či jeden Potočný. Do statistik se bilancí 1+1 zapsal pouze Ekpai, jinak nikdo nic. Jaroň nastupoval v třetiligovém MSFL a Koncevoj v běloruském Ruchu Brest.

Na první pohled risk, nebývá zvykem tak razantní zásah do užšího kádru v zimní pauze. Ostravští však pokračují v mohutné revitalizaci mužstva, kterou loni v létě započal sportovní úsek. To znamená výkonný ředitel Michal Bělák a sportovní ředitel Alois Grussmann, ale i předseda akademie Roman Holiš či skaut Jiří Balcárek. Za výrazného přispění 11Hacks, společnosti zabývající se datovou analytikou.

„S některými českými kluby se spolupracuje skvěle. Běláka a Smetanu zajímá, co jim můžeme říct a co víme,“ řekl v pořadu Mundial na iSport TV Jakub Dobiáš, šéf firmy. „Smetana chce hrát docela rychle nahoru, ale zároveň mít velkou kontrolu nad celým hřištěm,“ nastínil analytik preferovaný herní způsob trenéra Baníku, jemuž se blíží studium nejvyšší licence UEFA PRO.

Moderní pomůcky kouči pomohly ve výběru posil. Zatímco Jaroně zná, Ekpaie nebo Koncevého si Smetana proklepl. V boji o Evropu si nesmí dovolit šlápnout vedle a mít kvalitu jen v Buchtovi.

„Baník hrál vždycky dobrý fotbal. Pořád mám v paměti poslední zápas v Ostravě se Slavií. V něm se ukázalo, že se nikdy nevzdává. Vedli jsme tady 2:0, ale Baník hrál pořád na maximum. A nakonec to skončilo 3:3. Myslím, že Baník je pro mě dobrým klubem. Byl bych rád, kdybychom se kvalifikovali do pohárů,“ hlásil Ekpai ve středu po prvním tréninku na Bazalech.

Afričan se tam kromě nových spoluhráčů potkal i se zkoušeným Juniorem Olaitanem. Devatenáctiletý střední záložník (což je post, který chce FCB dlouhodobě zkvalitnit) z Beninu v uplynulém roce pětkrát reprezentoval svou zem, teď se snaží získat smlouvu ve Slezsku.

„Prozatím je u nás na časově neohraničených testech. Nastoupil do přípravy s áčkem, ale v neděli do zápasu proti Slavii s největší pravděpodobností nezasáhne,“ upřesnil Grussmann.

Svědčí to o tom, že Baník by se po vzoru jiných klubů a dobré zkušenosti se Sorem rád soustředil i na trh na obřím kontinentu. V plánu je třeba únorová cesta skauta Balcárka do Nigérie. Důležité je však najít správný balanc, v ostravské akademii je totiž spousta šikovných odchovanců.

ODEŠLI

Yira Sor (do Slavie)

Na podzim v lize: 16 3+5

Roman Potočný (do Plzně)

Na podzim v lize: 17 0+2

Carlos De Azevedo (do B-týmu)

Na podzim v lize: 18 2+1

Denis Granečný (do Mezökövesdi)

Na podzim v lize: 3 0+1

celkem na podzim ve F:L

54 zápasů a 5 gólů+9 asistencí

PŘIŠLI

Šimon Falta (z Plzně)

Na podzim v lize: 6 0+0

Ubong Ekpai (ze Slavie)

Na podzim v lize: 12 1+1

Arťom Koncevoj (z Ruchu Brest)

Na podzim v lize: nehrál

Petr Jaroň (z B-týmu)

Na podzim v lize: nehrál

celkem na podzim ve F:L

18 zápasů a 1 gól+1 asistence