Horváth: Kádr zúžíme možná o dva hráče. Chválil Šulce, co sestava?

Jak hodnotíte vítěznou generálku?

„Chrudim na to, že má ve druhé lize starosti se záchranou, hrála velmi dobře, organizovaně. Byl to nepříjemný soupeř, nemohli jsme se dlouho prosadit, ale nakonec jsme dali čtyři góly. Určitě spokojení jsme.“

Na zápas proti Chrudimi jste se dohodli na poslední chvíli, když vám kvůli covidové nákaze odřekla duel slovenská Sereď.

„Všichni víme, jaká je situace. Spousty zápasů se úplně ruší, byli jsme rádi, že kluci z Chrudimi byli ochotní přijet. Zahráli jsme si na hlavním stadionu, pro nás je to dobře před prvním jarním ligovým kolem. Jednoznačně proto jsme dnes hráli na hlavním hřišti.“

Jste spokojený s průběhem končící zimní přípravy?

„Hodnotit se bude podle výsledků na jaře. Nechci říct, že je jedno, jak výsledky v přípravě vypadají, ale jde o především o to, aby bylo mužstvo připravené na jarní část. Věřím, že jsme nachystaní.“

Jak jsou na tom zranění hráči? Proti Chrudimi nenastoupili Řezník, Koželuh, Kayamba (reprezentuje na mistrovství Afriky) a Beaguel.

„V tuhle chvíli je to tak, že jenom Beauguel měl dlouhodobější problémy, u něj to trvá necelých čtrnáct dní. Už je v tréninku, příští týden by se měl připojit k mužstvu. Ostatní jsou připravení.“

Komplikuje vám začátek ligy Beauguelova absence?

„Trénoval velmi dobře do doby, než odstoupil z přípravného zápasu (15. ledna proti Ústí). Má svůj režim, kdy úplně neleží. Je otázka, v jaké se vrátí kondici.“

Zvládne roli útočné jedničky Tomáš Chorý, který není tolik produktivní?

„Tak určitě (smích). Od toho je tady. Také on to cítí (že není tolik produktivní), ale do šancí se dostává. V minulém zápase měl dvě velké, dneska dal břevno. Má trošku smůlu. Až to protrhne, tak to bude dobré.“

Dva góly vstřelil proti Chrudimi střídající Pavel Šulc. Řekl si o místo v základní sestavě?

„Pavel je pořád mladý hráč, který na sobě velmi pracuje a je na něm vidět velká chuť nejen dávat góly, ale celkově vnímat hru. Je to pracovitý kluk, všichni jsme rádi, že dal dneska dvě branky. Jestli bude v základní sestavě, to vám teď neřeknu. Ale určitě je to hráč, na kterého v částech sezony budeme stoprocentně spoléhat."

Za Chrudim nastoupil plzeňský stoper Šimon Gabriel, u nějž se řeší možné hostování. O kolik hráčů plánujete na jaro zúžit kádr?

„Není nás úplně extra moc, takže jestli to bude jeden, možná dva hráči. Ale víc určitě ne.“

Není škoda Jana Sýkory na kraji obrany, kde dnes působil utopeně?

„Někdy ho tam škoda samozřejmě je. Je to alternativa, bylo to poprvé v přípravě, kdy tam nastoupil. Jeho pozice je určitě výš, ale pokud k tomu budou důvody a situace si to vyžádá, Honza je určitě velmi dobrá alternativa i na krajního obránce.“

Svědčilo Milanu Havlovi přesunutí na pravou stranu obrany, kde na kraji dobře spolupracoval s uzdraveným Janem Kopicem?

„V tomhle máme velkou výhodu. Milan vám možná řekne, že se lépe cítí vpravo, ale pro mě je to hráč, který se především dobře cítí na hřišti. Roste mu sebevědomí s tím, jak začíná být produktivní. Myslím, že je mu jedno, z jaké strany nastupuje.“

Už máte jasno o základní sestavě na ligu?

„Situace ohledně covidu a možných drobných zranění může ještě leccos změnit. Navíc máme před sebou asi pět tréninků, tak se může stát cokoliv. Věřím, že kluci budou všichni fit a my vybereme z plného kádru.“