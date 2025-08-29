Mannsverkova premiéra v číslech: slabý v soubojích a v něčem lepší než Kairinen
Přišel jako neznámá posila, i když s velmi zajímavým životopisem. Sivert Mannsverk, host ze slavného Ajaxu Amsterdam, se poprvé ukázal na hřišti za Spartu ve středeční odvetě play off Konferenční ligy proti Riga FC (0:1). „Podal dobrý výkon,“ utrousil v hodnocení trenér Brian Priske. A co říkají individuální statistiky?
Sparta reagovala podpisem Siverta Mannsverka na události kolem Kaana Kairinena, jiného středního záložníka, o kterého projevil zájem bundesligový Werder Brémy. Jednání sice mohou ještě pokračovat a jsou stále otevřené, ale zatím se rozhodně neposunula do finální fáze.
Proto Mannsverk překvapivě debutoval v základní sestavě právě vedle Kairinena, byť oběma seveřanům vyhovuje postavení na pozici klasické šestky. „Jsem technický hráč, který se dokáže přizpůsobit fyzičtějšímu pojetí hry,“ uvedl Mannsverk v rozhovoru pro sparťanský web.
První část popisu sedí také na finského středopolaře, který se v odvetě play off Konferenční ligy na hřišti Rigy pohyboval nad Mannsverkem, tedy výrazně výš než v minulých zápasech. „Mannsverka jsme nasadili, aby nám spolu s Kaanem pomohli při výstavbě a v držení míče. Chtěli jsme přinést do hry větší klid,“ zdůvodnil trenér Brian Priske.
Začal dobře, ale...
To se vydařilo nanejvýš prvních třicet minut. Potom vysoký blonďák šel postupně dolů, ztrácel se ze hry a vydržel na hřišti nakonec přes hodinu hry. Ve druhém poločase ho vystřídal Santiago Eneme, jenž na rozdíl od Mannsverka stále čeká na první start v základní sestavě.
Po letním přestupu z Liberce naskočil dosud do deseti soutěžních utkání a nastřádal v nich dohromady 192 minut. „Santi nehrál, protože jsem měl pocit, že jiní nám pomůžou víc. Jde ale o dobrého hráče, který se adaptuje na náš herní styl,“ vysvětlil Priske. „V tomto zápase jsme potřebovali někoho, kdo chce míče do nohy a pomůže nám při rozehrávce. A to Kairinen s Mannsverkem zvládají o něco lépe,“ pokračoval.
Mannsverk začal velmi slušně, stačilo mu dvanáct sekund, aby se dotknul poprvé balonu. Sebral si sklepnutí od útočníka Jana Kuchty, otočil se s ním a posunul ho do stoperské trojky. V utkání zaznamenal celkem pětatřiceti přihrávek (s úspěšností 89 %) a z toho jich šlo osm dopředu a stejně tak dozadu.
Zajímavostí je, že předčil Kairinena v počtu progresivních pasů, a to v poměru 6:2. Přitom Mannsverk přišel jako defenzivní středopolař, který pracuje na velkém prostoru. „A nevynechám žádný souboj,“ podotkl třiadvacetiletý Nor. V nich však nebyl tolik silný. Proti Rize se dostal do čtyř defenzivních duelů, z nichž vyhrál jediný.
Sparta jeho příchodem zesílila na pozici středního záložníka. I když zatím není jisté, jestli kvalitou, počtem však určitě. Mannsverk bude bojovat o místo v sestavě s Kairinenem, Magnusem Kofodem Andersenem, Patrikem Vydrou, Lukášem Sadílkem, Enemem a případně Markusem Solbakkenem. „Záloha je pro nás důležité místo,“ prohodil Priske už před týdnem. „A Sivert zapadne do našeho týmu fyzicky, technicky, defenzivně i takticky.“
Byť se jeho kariéra po přestupu do Ajaxu zasekla, ve Spartě má šanci na restart. A pokud bude úspěšný, jeho roční hostování se promění třeba v přestup. „Poslední dva roky jsem se trápil kvůli častým zraněním, věřím ale, že jsem zpátky v plné síle,“ zdůraznil Mannsverk.
Mannsverk proti Rize
- Odehrané minuty: 63
- Góly/očekávané: 0 / 0
- Asistence/očekávané : 0/0
- Střely/na branku: 0/0
- Přihrávky/úspěšné: 35/31
- Přihrávky do finální třetiny/úspěšné: 7/6
- Centry/úspěšné: 1/0
- Doteky ve vápně: 1
- Defenzivní souboje/úspěšné: 4/1
- Vzdušné souboje/úspěšné: 1/0
- Zachycené míče: 3
- Fauly: 3
Zdroj dat: Wyscout