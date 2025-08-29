Na Anfieldu se odehraje raný boj o titul. Liverpool řeší obranu, Arsenal marody
BLOG EXPERTA CANAL+ SPORT | Anglická Premier League servíruje v neděli jeden ze šlágrů celého podzimu. Liverpool vyzve svého nejvýraznějšího pronásledovatele. Arsenal se pokusí na Anfieldu zbavit se svého posledního velkého bloku.
Když Arsenal naposledy dobyl Anfield, nechyběl u toho na place španělský středopolař Mikel Arteta. Současný manažer Gunners tehdy pochopitelně nemohl tušit, že se výhra 2:0 z druhého září 2012 stane na dlouhá léta tou poslední.
Nejblíže všem třem bodům z červené pevnosti Liverpoolu byli od té doby Artetovi muži na jaře 2023, kdy se po trefách brazilských Gabrielů Jesuse a Martinelliho ocitli po necelé půlhodince v komfortní pozici. Jenže ani dvoubrankový polštář tehdy nakonec nestačil, když na Salahovo prvopoločasové snížení navázal v 87. minutě miláček místních ochozů „Bobby” Firmino.
Arsenal se pod Artetou dokázal postupně vrátit mezi elitní kluby, ať už v Evropě v rámci Ligy mistrů, tak v domácím prostředí, kdy se stal ze sbírání druhých míst už tak trochu nežádoucí zvyk. Tým progresivně nabírá sebevědomí, perspektivní hráči rostou s každou sezonou, ale vytoužený titul stále nepřichází. Nejdříve na úkor Guardiolových Man City, posledně v tom měl prsty Slotův Liverpool.
Obhájce trofeje vstoupil do nového ročníku stejně jako Arsenal - dvěma výhrami. Ovšem skóre 7:4 naznačuje, že se duely Liverpoolu umí gólově odvázat možná až moc. Kádr Arneho Slota je po rekordním létě na trhu bezesporu ještě o něco silnější směrem do ofenzivy, ale v obranné fázi to zatím drhne. Otázka hledání správného balancu je teď pro nizozemského stratéga zřejmě tou nejpalčivější. Tím spíš, že na Anfield přijede hladový Arsenal - mužstvo, které patří k nejlépe organizovaným a připraveným ke smrtícím brejkům.
Ani v severním Londýně ovšem neprožívají bezstarostné časy. Navzdory sobotní demolici nováčka z Leedsu, představení atraktivní posily Eberechiho Ezeho a vydařeného debutu 15letého Maxe Dowmana, Arteta sčítá výrazné ztráty. V Liverpoolu se bude muset obejít bez zraněného Bukaya Saky a Kaie Havertze, zatímco nad kapitánem Martinem Odegaardem zatím visí otazník.
Jenže právě pro takové chvíle Arsenal investoval nemalé prostředky. Do záloh, které na place díky tomu nebudou připomínat nouzové náhradníky, ale plnohodnotné členy základní jedenáctky. Zbývá už jen přemoci jeden z posledních bloků a zvítězit na jednom z nejméně oblíbených stadionů.
Na vyhlášenou kulisu se hráči The Reds mohou vyloženě spolehnout. Na Anfieldu bude v neděli rozhodovat každý detail. A ať už Arsenal vyběhne v jakékoliv sestavě, jsem přesvědčený, že se můžeme těšit na vyrovnaný zápas. Na duel o mnohem víc než jen tři body. Na to nejlepší z nejsledovanější ligy světa.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|6:0
|6
|2
Tottenham
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|3
Liverpool
|2
|2
|0
|0
|7:4
|6
|4
Chelsea
|2
|1
|1
|0
|5:1
|4
|5
Nottingham Forest
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6
Manchester City
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|7
Sunderland
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Everton
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|9
Bournemouth
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|10
Brentford
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|10
Burnley
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|12
Leeds
|2
|1
|0
|1
|1:5
|3
|13
Fulham
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|14
Crystal Palace
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|15
Newcastle
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|16
Aston Villa
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|17
Manchester Utd.
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|18
Brighton
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|19
Wolves
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|20
West Ham
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup