Plzeň: do ligy s Chorým. Zraněný Beauguel vynechal i generálku

V pošmourném, větrném dopoledni se pořádně rozhýbal, zamával na tribunu směrem k dceři Eleně a manželce Tereze. A šel na věc. Jako první útočník. V aktuální chvíli v Plzni vlastně jediný – při trvající rekonvalescenci Jeana-Davida Beauguela bere ofenzivní práci ve Viktorii takřka výhradně na svá bedra.

V generálce proti druholigové Chrudimi nastoupil od začátku, stejně jako v předešlém testu proti Mladé Boleslavi (1:0). Od trenérů dostal 67 minut, svůj part zvládl slušně. Ve dvacáté minutě si našel centr Jana Sýkory z levé strany, hlavička skončila na břevně. Odrazila se přesně k dobíhajícímu Milanu Havlovi, který uklidil balon do sítě.

Dvoumetrový habán vyhrával souboje nad plzeňským parťákem Šimonem Gabrielem, jenž si za Chrudim zahrál na zkoušku a řeší se u něj hostování. Sklepl hodně balonů, uplatnil své proporce při hře v poli i zády k bráně. Jen gól mu scházel, aby byli všichni spokojení.

Právě s produktivitou zůstává plzeňský hroťák na štíru, v přípravě se trefil jen dvakrát – proti Písku (8:0) a proti Příbrami (6:0). Na aktuálně zraněného konkurenta Beauguela ztrácí – zatímco francouzský bijec zapsal na podzim v osmnácti zápasech deset ligových branek a dvě asistence, odchovanec Sigmy končil rok s bilancí 1+3 ze stejného počtu duelů. V nich ale odehrál podstatně méně času (Beauguel 1226 minut, Chorý 781, z toho celé utkání na Baníku zaskočil v roli stopera).

„Od toho je tady. Také on cítí, že by měl mít lepší produktivitu, ale do šancí se dostává. V minulém zápase proti Boleslavi měl dvě velké, teď dal břevno. Má trošku smůlu. Až ji protrhne, bude to dobré,“ pověděl po utkání s Chrudimí plzeňský asistent Pavel Horváth.

Druhému celku FORTUNA:LIGY prakticky nezbývá nic jiného než za týden v neděli proti Hradci vytasit kartu s Chorým. První volba a nejlepší střelec týmu Jean-David Beauguel zůstává stále mimo hru, ačkoli v Plzni na dotazy k jeho zranění odpovídají od první chvíle s tím, že nejde o nic vážného.

Beauguel se naposledy ukázal na hřišti v sobotu 15. ledna, příprava s Ústím (1:0) pro něj skončila po necelé čtvrthodině. Od té doby léčí stehenní sval. Sobotní generálku sledoval v civilu, takřka okamžitě po závěrečném hvizdu sedl do sportovního Audi a opustil prostory Doosan Areny.

„Je to necelých čtrnáct dní, co začaly Beauguelovy problémy. Už je v tréninku, příští týden by se měl připojit k mužstvu. Trénoval velmi dobře do doby, než odstoupil z přípravného zápasu. Má svůj režim, kdy úplně neleží. Je otázka, v jaké se vrátí kondici,“ nastínil Horváth budoucnost západočeské ofenzivní jedničky.

Z jeho slov vyplývá, že Beauguel se jen těžko stihne v týdnu nachystat tak, aby se v neděli doma s Hradcem, kdy pro Viktorii začíná jarní liga, hlásil v plné síle. Možná se připraví na nějaký úsek zápasu, ale nikoli od začátku.

Západočeši odmítli plašit a shánět jiného útočníka, pro případ nouze si na hrot chystají zimní posilu Romana Potočného. S ním původně počítali spíš na kraj hřiště, případně na podhrotovou pozici. Proti Ústí si zahrál i útočník juniorky Tomáš Jedlička, ale šlo spíš o zkušební, epizodní roli.

Opravdová zátěž, pokud se v posledním týdnu přípravy nic zásadního nestane, zůstane na hrbu Chorého. A ukáže se, zda těžkou roli v dostizích s pražskými rivaly zvládne.