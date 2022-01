Jílek: Daňkův odchod? Pro jeho vývoj by bylo ideální zůstat a být rozdílový

Nejdříve vaše hodnocení generálky prosím.

„Dva rozdílné poločasy. V prvním byl náš výkon daleko kompaktnější a agresivnější. Ve druhém přišla neproměněná penalta, možná dvě nebo tři šance, ale Brno pak bylo nebezpečnější. Ztratili jsme větší kvalitu a s příchodem kreativnějších hráčů i kompaktnost v obranné fázi. Nebyli jsme už tak poctiví, soupeř toho využil, protože byl odvážný. Zdramatizoval utkání, které asi mělo být rozhodnuto dřív.“

Jak jste vyladěni dle vašich představ?

„Kdybych to měl vzít na základě herního kempu, tak cítím z mužstva větší týmovost, odvahu, mentalitu. Splnilo to účel, bylo to podpořeno třemi vítězstvími. Řekl bych, že dobře. Ale dnes jsme to praktikovali jen v prvním poločase, byť musím na obranu říct, že spousta střídání to rozbila. Je to však pro nás určitě varování, že takhle bychom se prezentovat nechtěli.“

Po neproměněné penaltě Kryštofa Daňka jste houknul na Antonína Růska a ptal se ho, proč ji nekopal. Proč tedy?

„Tonda a Pablo jsou určení, takže jsme byli trošku překvapení. Někdy to necháte na hráčích, ale určitě se na to budu ještě ptát. Pro Tondu jako pro útočníka je každý vstřelený gól důležitý, a jestliže ji mí kopat on, není důvod v takovém zápase za stavu 2:0 nevzít a proměnit.“

Inkasovaný gól v závěru vás asi naštval, že?

„Bylo to vyústění toho, že jsme k situacím přistupovali hodně bohorovně. Naprosto zbytečně jsme ztráceli míče, třeba Venca Jemelka tam měl tři úplně jednoduché ztracené balony. Riskovali jsme, přitom chceme na kluky vytvořit tlak, aby byli schopni tohle dohrávat i za rozhodnutého stavu. Teď sice ještě nešlo o body, ale kažá zvládnutá situace vám zvedá sebevědomí. Nemáme zapotřebí lehkovážně pouštět soupeře do hry. Naštvaný jsem za způsob řešení některých situací.“

Jemelkův výkon byl ve vlnách – nejdřív problémy ve vzdušných soubojích, pak super nadstavba a pak zas progres.

„Na Maltě měla jeho výkonnost jasně vzestupnou tendenci, korunoval to v posledním zápase, kde byl neomylný. Vracel se nám starý Džem, kterého jsme tady znali. V prvním poločase měl dneska obrovské problémy s Fouskem, nesbírali jsme balony. A pak se k tomu přidala pasivní a riskantní rozehrávka. Máme týden na práci.“

Na kolik se základní sestava blížila té ligové, která nastoupí za týden v Jablonci?

„Z osmdesáti až devadesáti procent. Bavíme se o dvou postech, o změně v herním způsobu a rozestavení. Bude se to blížit.“

Měl do ní patřit Lukáš Greššák, ale chyběl...

„Měl být připraven k zápasu, ale v noci měl zdravotní problémy. Potvrdil se mu na antigenu pozitivní nález, uvidíme, jak se to potvrdí. Zřejmě nám bude chybět.“

A další marodi?

„Michal Vepřek taky prošel covidovou nástrahou, už je připraven do tréninku. Roman Hubník po rekonvalescenci a zdravotních problémech měl ráno zápasovou zátěž s béčkem. Od pondělí bude taky už normálně s týmem. Kuba Yunis už je hodně blízko, aby byl schopen absolvovat plnou tréninkovou dávku a určitou dávku zápasovou. U Davida Vaněčka budeme ještě čekat na kontrolní vyšetření, neměl tak jednoduchý průběh. Martin Hála má citlivější achilovku na umělku, musíme být opatrní. Tomáš Zahradníček si z Malty přivezl problém s úponem kolenního kloubu, je to otázka několika dní. A Matúš Macík měl ortézu kvůli problému se zápěstím. Do čtrnácti dnů by měl být v plné zátěži.“

Existuje varianta, že útočník Pavel Zifčák naskočí na pravém bekovi i v lize?

„Byla možnost uvolnit Radka Látala, což jsme udělali. Klasického pravého obránce máme v béčku ve Slavíčkovi, ale v tuhle chvíli jsme chtěli pracovat s jinými alternativami. Může tam hrát Tomáš Zahradníček, ale vypadl, tak jsme ukázali na Pavla. Splňuje nám nároky na pravého obránce – rychlost, soubojovost, fyzická vybavenost, kondice... Vyzkoušeli jsme to a určitě je to možnost.“

Nebojíte se, že přijdete o Kryštofa Daňka?

„Asi to není otázka úplně na mě... (úsměv) Jestli má přijít pro klub něco výhodného, asi těžko jsem schopen s tím něco udělat. Nicméně si myslím, že pro Kryštofův vývoj by bylo ideální, aby zůstal v Sigmě, prokopl bránu základní sestavy, byl tady opěrným bodem a rozdílovým hráčem. Pak už je daleko lepší a pro mě logičtější případný přechod dál do většího klubu.“

Je pravda, že Jáchym Šíp nyní absolvuje atletickou přípravu místo standardních tréninků s vámi?

„Věděli jsme, že Jáchym měl na podzim v kondičních nárocích problémy, hlavně v opakované intenzivní činnosti. Proto jsme mu se specialistou nastavili určitý program, abychom mu v kondičním parametru pomohli. Dva týdny už má za sebou, ještě nějaké čtyři před sebou. Pevně věřím, že mu to pomůže, aby byl přínosný.“