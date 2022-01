Velký zvrat! Kadlec končí v Boleslavi, míří za Radou do Jablonce

V létě ohlásil návrat k vrcholovému fotbalu. Útočník Václav Kadlec se začal připravovat s Mladou Boleslaví, kde se přes rezervní tým probojoval až zpátky do FORTUNA:LIGY. Během podzimu dokonce nastoupil do dvou soutěžních zápasů, teď je ale všechno jinak. Někdejší hráč Sparty podle informací redakce iSport.cz v týmu automobilů končí a míří do Jablonce za oblíbeným trenérem Petrem Radou. V pondělí absolvuje první trénink a doladí podmínky vzájemné spolupráce.

Bylo to velké překvapení snad pro celé fotbalové společenství. Když Václav Kadlec kvůli přetrvávajícím problémům s kolenem v únoru 2020 končil aktivní kariéru, zdálo se to jako nezvratný krok.

Zdravotní stav někdejšího velkého talentu se ale postupně zlepšil natolik, že Kadlec loni v létě ohlásil pokus o návrat. Začal se připravovat s B-týmem, následně se přesunul do áčka a na podzim nastoupil i do dvou soutěžních zápasů.

V Jablonci odehrál devětadvacetiletý útočník 27 minut, doma s Pardubicemi poločas. Víc startů už ale nepřidá. Rozhodně ne v Mladé Boleslavi, se kterou se podle informací serveru iSport.cz čerstvě dohodl na ukončení vzájemné spolupráce.

„Vašek chce mít větší herní vytížení. Proto jsme se po důkladném zvážení rozhodli pro tento krok,“ potvrdil hráčův agent Pavel Paska ze společnosti International Sport Management.

Podle informací redakce iSport.cz to ale nebyl jediný důvod. V zákulisí se hovoří o tom, že se obě strany zásadně rozcházely v pohledu na to, jak by vzájemná spolupráce od momentu, kdy se Kadlec stal plnohodnotným členem prvního týmu, měla vypadat.

Restart Kadlecovy kariéry tak pokračuje, jen to už bude na jiné adrese.

Bývalý hráč Frankfurtu či Midtjyllandu má namířeno do Jablonce, který vede Petr Rada. Se zkušeným koučem se Kadlec potkal už během angažmá ve Spartě a velice rychle s ním našel společnou řeč.

„Pan Rada přišel po Davidu Holoubkovi. Rázem to bylo něco úplně jiného. Kouč si vedl tréninky sám, stejně tak rozcvičky. Pro nás hráče to byl takový návrat ke kořenům. Kotoul, výběh sprintem. Klasická střelba z vápna, co se dělala v dorostu. Ale proč ne, pan Rada uměl navodit hezkou atmosféru, všichni makali. Žádné tablety, data a podobně, to mi vyhovovalo,“ vzpomínal Kadlec ve své autobiografii Já to nevzdám!, která vyšla v prosinci v rámci knižní edice deníku Sport.

Teď se s oblíbeným koučem potká znovu. Majitel severočeského klubu Miroslav Pelta o Kadlece začal usilovat v momentě, kdy se dozvěděl, že by mohl být k dispozici.

Jablonec se totiž nadále snaží posílit útok a zalepit díru po citelných zimních ztrátách. Tomáš Čvančara zamířil do Sparty a Martin Doležal do polského Lubinu. Severočeši obratem získali z druholigové Líšně útočníka Jana Silného, rádi by ale na hrot měli i další alternativu.

Tou bude právě bývalý reprezentant. V pondělí na severu Čech absolvuje první trénink, zároveň v novém angažmá doladí parametry vzájemné spolupráce.