Kanga se nepřetvařoval, byl lepší hráč než Stanciu, vzpomíná Kadlec

Hodně pozoruhodných parťáků potkal na své fotbalové cestě útočník Václav Kadlec. Patřili mezi ně Tomáš Řepka, Patrik Berger či David Lafata při prvním angažmá ve Spartě, neomylný goleador Alex Meier ve Frankfurtu, ale i dva cizinci, kteří budili a ještě budí emoce v české lize: Guélor Kanga a Nicolae Stanciu. A právě je Kadlec srovnává ve své knižní zpovědi Já to nevzdám! , která je nyní k dostání. Jak z toho vyšli? „Čistě z fotbalového hlediska mě víc zaujal Kanga, byl to přece jen lepší hráč. Kdybych si měl vybrat za spoluhráče jenom jednoho, zvolil bych jeho,“ tvrdí nynější útočník Mladé Boleslavi a v ukázkách z publikace vydané v edici deníku Sport popisuje chování obou hvězd.

Solitér Kanga

Do týmu Kanga nikdy pořádně nezapadl. Sám o to nestál. Někdy s námi zašel na týmovou večeři, ale jen tehdy, když mu to spoluhráči nařídili. Přišlo mi zbytečný ho nutit, stejně ho tam reálně nikdo nechtěl. Mohl se s ním bavit maximálně Kostík (Costa Nhamoinesu) nebo Mandjeck. Kanga přišel, jako jedinej se svou paní, byl tam deset minut a zase zmizel. Ani nikomu nic neřekl. Že je charakterově jiný, to jsem mu nikdy nevyčítal. Každý nemůže být jako Bony Wilfried, že by si chtěl povídat a kamarádit se. Vlastně jsme v tomhle byli trochu podobní. Když jsem šel do Německa, taky jsem se nechtěl s každým bratříčkovat.

Na srazy před zápasy a tréninky Kanga občas dorazil pozdě, ale fakt jednou za čas. To Martin Hašek junior chodil pozdě snad pokaždé… Spíš mi vadilo, že na Kangovi bylo někdy znát, že se mu moc nechce makat. Přišel do kabiny s tím, že ho bolí v krku, otočil se na patě a odešel. Bez tréninku. Ale to bych ještě vzal, každej jsme nějakej. Mnohem víc mi vadilo, že měl dny, kdy se na to vys… na hřišti. To jsem rozdýchával těžce. Kdyby hrál stejně jako na konci sezony 2019/20, kdy jsme udělali pohár a on rozhodl z penalty, nikdo by mu nemohl říct ani popel.

Kamarádi, nebo psi?

Hlavně fanoušci ho často srovnávali se Stanciem, který se snažil zapadnout, dokázal říct něco česky. Kdybych si z nich ale měl vybrat za spoluhráče jenom jednoho, zvolil bych Kangu. Stanciu hrál dobře pouze v zápasech, kdy se dařilo celému týmu. Pokud jsme hráli tužku, svezl se s námi. Kanga dokázal i v té bídě něco udělat, pokud jde o tvoření hry, byl o úroveň výš. Jasně, Stanciu byl šikovnej a kvalitní fotbalista, ale zároveň jsem viděl i nedostatky a nebyl z něj tak unešenej jako ostatní… Že je fakt nadstandardní, jsem si řekl jen v momentě, kdy jsme po tréninku kopali trestňáky. Ale jinak? Pohybově žádná sláva, navíc hrál často hodně na sebe. Kanga mi v tomhle směru přišel o dost lepší, udělal na mě větší dojem.

Pokud jde o fungování uvnitř týmu, nemůžu o Stanciovi říct nic špatného. V kabině s nikým neměl problém, se všemi vycházel dobře. A nikdy se mu nestalo, že by přišel pozdě. Naopak, kolikrát byl na stadionu mezi prvními. Přesto mi přišlo, že není tak upřímný. A později se mi to i potvrdilo, když odcházel ze Sparty do Saúdské Arábie.

Stalo se to v době, kdy jsme zrovna byli na soustředění ve Španělsku. Odjížděli jsme na trénink, on si stoupl na první schod autobusu, ani se nerozhlédl a jen suše oznámil: „Čau.“ A zmizel. To bylo všechno. V ten moment jsem si říkal, jestli jsme pro něho byli nějací psi. A to se celou dobu předtím tvářil, jací jsme kamarádi.

Kanga si naopak na nic nehrál. Nepřetvařoval se, byl prostě svůj. Taky ho lidé ke konci jeho působení ve Spartě brali jinak, dokázali si k němu najít cestu.

Co obsahuje kniha Václav Kadlec: Já to nevzdám! (objednávejte ZDE>>>)

■ Zpověď někdejšího fotbalového supertalentu, který v šestnácti letech přestoupil z Bohemians do Sparty, ale jeho kariéru brzdily zdravotní trable. Přesto se nechtěl vzdát a pokouší se o velký comeback.

■ Václav Kadlec zavede čtenáře do letenské šatny, přiblíží slavné spoluhráče i trenéry, prozradí, jak vysoké měl smlouvy. Popisuje, jak to chodilo ve Frankfurtu či Midtjyllandu, ale také reprezentaci, nabízí nečekaný pohled na působení italského kouče Andrey Stramaccioniho ve Spartě. Svěřuje se s pocity z nejtěžších období, kdy bojoval se zraněními a o návrat na hřiště.

■ Očima jiných: klíčové momenty kariéry glosují partnerka Renata, hráčský agent Pavel Paska a v rozhovorech rodiče Jaroslava a Václav, Patrik Berger, Lukáš Vácha , Lukáš Juliš, mentální kouč Marian Jelínek či nejbližší kamarád Jiří Holík.

■ Unikátní fotografie z úplných začátků i všech angažmá, které podrobně mapovali fotoreportéři deníku Sport.

■ Exkluzivní obrazová témata: tetování a auta VK. Plus ideální jedenáctky složené ze spoluhráčů i protihráčů a statistická příloha.