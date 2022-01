0:4 za poločas! Byli jsme ustrašení, bojácní, pomalí, štvalo kouče Smetanu

Prohráli jste 2:4, po poločase byl výsledek dokonce 0:4…

„Přijeli jsme si pro náročný test. Možná to bylo až moc náročné. Nečekali jsme to. Jsme rádi, že nám Slavia otevřela oči a ukázala nám všechny chyby a nedostatky. Nám nezbývá nic jiného, než v příštím týdnu tvrdě pracovat a všechno odstranit. Prvních deset minut jsme nehráli nejhůř, ale pak místo toho, abychom řešili situace jednodušeji a míče dostali za obranu Slavie, tak hrajeme profesorsky a pomalu. Navíc jsme soupeři darovali první gól, což trochu změnilo charakter zápasu. Pak byla Slavia všude dřív, rychlejší, u odražených míčů včas. V tomto jsme zaostávali. Samozřejmě jsme rádi, že v druhém poločase jsme k tomu přistoupili jinak a skóre snížili. Shrnul bych to následovně: týden před ligou máme na čem pracovat. Spoustu věcí si musíme ukázat a příště se jich vyvarovat.“

Proč bych váš výkon v defenzivě, zejména v první půli, tak špatný?

„Byli jsme ustrašení, bojácní, pomalí. V soubojích neodolní, bez rychlosti při hře s míčem. Když jsme se už dostali do finální třetiny hřiště, řešili jsme to nějakou patičkou… Nepřebereme si balon nahoru, naopak se s ním vracíme zpátky. To jsou věci, které Slavia nedělá. Jakmile ztratí míč, hned jde pod něj, znovu je kompaktní. Nebylo to ale jen o tom. Komplexně jsme nepodali dobrý výkon. Po pauze jsme se ve všech aspektech zvedli, pomohla nám křídla, Kuzmanovič v organizaci hry, Ekpai v nábězích.“

Výkon Ekpaie hodnotíte kladně?

„Ano, patřil k tomu lepšímu. Dal gól, byl aktivní. Přinesl klid s míčem a odolnost v osobních soubojích. Ono to vypadá jako samozřejmost, ale bez toho na Slavii nemůžete uspět.“

Vypadalo to, že celý Baník rozhodil první inkasovaný gól po školácké chybě zkušeného Jaroslava Svozila.

„Asi jo, ale neměli bychom se na to vymlouvat. V sestavě byla řada zkušených hráčů, tým by se měl zachovat jinak. Dnes se to ale vůbec nestalo. Totálně jsme vyklidili pole, zlomilo nás to.“

Bude mít zlý výkon v první půli vliv na vaše uvažování ohledně složení základní sestavy v úvodním jarním zápase proti Mladé Boleslavi?

„Jasno o sestavě jsme neměli, to asi nemají nikde. I proto jsme chtěli odehrát tento zápas, abychom si ukázali, jak na tom, kdo je. Sestavu řešit budeme, máme na to ještě týden.“

Bude proti Mladé Boleslavi k dispozici klíčový stoper David Lischka?

„Myslím, že ano.“

Jak to vypadá s příchodem Ladislava Takácse ze Slavie?

„Komunikujeme. Záleží na několika věcech, také Takácsově zdravotním stavu. Všechno je otevřené.“