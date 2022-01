Slavia před jarem: Plavšič a Krmenčík ve formě, Madsen místo Stancia

Skoro třítýdenní soustředění na jihu Portugalska, zimní příprava pak završená výhrou 4:2 v generálce nad Baníkem. A teď do jara. S čím do něj Slavia jde? Server iSport.cz vybírá čtyři hlavní témata, která trenér Jindřich Trpišovský a jeho kolegové buď řeší, nebo mají vyťukaná. Povzbuzující je forma tria Srdjan Plavšič, Michael Krmenčík a Mads Emil Madsen.

(Nejen) Madsen za Stancia

Nicolae Stanciu pomalu opouští Slavii, brzy by měl vejít v platnost jeho přestup do Wu-chan Three Towns. „Ztrácíme nejlepšího hráče ligy, musíme najít někoho, kdo nasbírá za půl sezony deset bodů, to bude rozhodující,“ vyhlašuje Trpišovský. Tím někým může být i dánský záložník Mads Emil Madsen, jenž na podzim příliš nehrál, teď se ale počítá s tím, že bude dopsán na soupisku pro jarní část Konferenční ligy a zvednout by se mu měla celkově herní zátěž. „Dalšími alternativami jsou Lingr, Ševčík, zkoušíme tam i Dana Samka a Ivana Schranze,“ doplňuje Trpišovský.