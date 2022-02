Úleva pro Spartu. Čvančara je fit, nastoupí navzdory trestu už na Slavii?

Po prosincovém přestupu do Sparty se okamžitě chytil. Útočník Tomáš Čvančara se trefil ve všech třech přípravných zápasech, ten poslední s Lokomotivem ale pro svalové zranění nedohrál. Vyšetření, které podstoupil po návratu ze Španělska, ovšem neodhalilo vážnější problém. Do konce tohoto týdne se tak vrátí do plného tréninku. Podle informací redakce iSport.cz je navíc ve hře i scénář, jenž by pustil vytáhlého střelce už do pohárového čtvrtfinále MOL Cupu na Slavii. Navzdory trestu, který si na Letnou přinesl z Jablonce.

Prosadil se na Strahově proti Chrudimi, na soustředění v Marbelle pak dal gól rovněž Rostovu a Lokomotivu Moskva. Tomáš Čvančara zahájil sparťanskou výzvu zdařile, střelecké úspěchy ale přebila situace z druhého poločasu souboje s moskevským sokem.

Člen reprezentační jednadvacítky se v 82. minutě duelu chytil za stehno a z gestikulace směrem ke střídačce bylo evidentní, že nemůže pokračovat. Trávník už opouštěl s ledovým obkladem.

„Počkáme na vyšetření, u svalu něco dopředu říkat je dobrodružství,“ hlásil bezprostředně po utkání hlavní trenér Pavel Vrba.

Lékařské testy, které Čvančara absolvoval bezprostředně po návratu do Prahy, ale podle informací serveru iSport.cz neodhalily žádné vážnější problémy. Jednadvacetiletý útočník je fit, do konce tohoto týdne by se měl vrátit do plného tréninku s týmem. Do karet mu navíc paradoxně hraje skutečnost, že stejně nemůže naskočit hned od úvodu jara.

Ještě z Jablonce si totiž do Prahy přinesl stopku na tři zápasy, kterou vyfasoval za faul v domácím utkání s Teplicemi. Jednu fajfku si odškrtl ještě na severu Čech, další dvě zbývají.

Jisté je, že Čvančara nenastoupí do sobotního ligového mače v Českých Budějovicích, správně by měl chybět i v následujícím čtvrtfinále MOL Cupu na Slavii. Ale pozor, to se může záhy změnit.

Po odpykání více jak poloviny trestu může Sparta zažádat o prominutí jeho zbytku v první instanci u Disciplinární komise. A podle zdrojů iSport.cz o tento krok reálně zvažuje. Přistoupit by k němu mohla nejdříve po dohrání souboje s Dynamem. Na Disciplinární komisi by pak bylo, aby (per rollam), rozhodla. V případě kladného stanoviska by startu Čvančary v Edenu nic nebránilo.

V opačném případě by i očekávanou bitvu proti Slavii musel sledovat pouze z tribuny, zapojit by se mohl až příští víkend v dalším hitu proti Viktorii.

Čvančara v probíhající sezoně napříč všemi soutěžemi odehrál 24 zápasů, ve kterých nasázel devět branek. Hned třikrát se pak trefil v základní skupině Konferenční ligy.

Sparta se o talentovaného útočníka přetahovala se Slavií, která rovněž do Jablonce poslala konkrétní nabídku. Čvančara si ale vybral rudé barvy, Letenští za něj zaplatili zhruba deset milionů korun.