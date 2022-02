Bílek o jaru v Plzni: Nedovedu si představit, že by Beauguel odešel

Nejistotu ohledně vstupu nového majitele a ekonomické situace klubu se snaží vytěsnit z myšlenek. On i celá kabina. Trenér plzeňské Viktorie Michal Bílek věří, že jeho tým dokáže navázat na úspěšný ligový podzim, po němž drží krok se Slavií i Spartou. S jakými ambicemi jde do ligového finiše? Mluví se v Doosan Areně o titulu? Jak to vypadá s elitním střelcem Jeanem-Davidem Beauguelem? Také na to odpovídal novinářům na středeční online tiskové konferenci.

Jste spokojený s přípravou?

„Hodnotím ji pozitivně i přesto, že jsme nevyjeli do zahraničí. Měli jsme tady v Plzni ideální podmínky, jen dvakrát jsme byli na umělce, jinak jsme trénovali na trávě. Odehráli jsme šest zápasů, všichni hráči dostali velký prostor. Celkově panuje u nás s přípravou spokojenost.“

Jak vypadá tým po zdravotní stránce?

„Bogy (Jean-David Beauguel) s námi čtrnáct dní netrénoval, ale už se dává dohromady. Dneska s námi zvládl první trénink. Radim (Řezník), který neabsolvoval generálku proti Chrudimi (4:0), má trošku problémy s lýtkem. Pepa Koželuh má natržený břišní sval. Ostatní hráči drží.“

Stihnou se marodi dát dohromady na start ligy?

„Nad Beaugelem i Řezníkem je otazník, Koželuh stoprocentně nebude. U těch dvou přesně nevíme, jak se bude vyvíjet jejich zdravotní stav za dva, tři dny. Beauguel zvládl první trénink bez problémů, Radim s námi zatím v tomhle týdnu ještě nebyl.“

Půjdete do ligy v útoku s Tomášem Chorým?

„Pokud nebude Bogy, začne Chorý, tam je to jednoznačné. V sestavě ale ještě určité nejasnosti mám. Na výběr máme hlavně v ofenzivní části. Sestava na první zápas s Hradcem by se měla hodně podobat té z generálky. Ale na dvou postech ještě nejsem stoprocentně rozhodnutý, kdo bude hrát.“

Zvládne Chorý roli útočné jedničky, když mu schází produktivita?

„Už delší dobu ho to trápí. Ale jsem s ním spokojený, jak pracuje. V přípravě měl smůlu, trefoval tyče, břevna, gólům jde naproti. V tréninku je poctivý, tam se mu daří i v koncovce . Věřím, že pro něj bude tenhle půlrok daleko střelecky úspěšnější.“

Stane se Beauguel, s deseti brankami průběžný lídr, nejlepším kanonýrem ligy?

„Kvalitu na to má, je důležité, aby byl zdravý a dobře trénoval. Pak je schopný dát ze všech hráčů nejvíc gólů. Přál bych mu to, nicméně pro nás jsou nejdůležitější výsledky týmu.“

Dovedete si představit, že by na něj ještě teď přišla nabídka a on na začátku jara z Plzně odešel?

„Popravdě už moc ne, že by taková nabídka přišla a Bogy odešel. Moc času už na sehnání dalšího hráče není. Věřím, že tady půlrok dohraje a ještě nám hodně pomůže.“

Nastanou v kádru ještě nějaké změny?

„Velký pohyb v našem kádru už nebude, možná pustíme ještě jednoho, dva hráče na hostování, to je všechno. Kádr je dost kvalitní na to, abychom jaro zvládli podobně, jako se nám povedl podzim. Kádr se ustálil, je tady konkurence na všech postech. Nebyl velký důvod do toho přes zimu zasahovat.“

Je vaším cílem pro jaro zisk titulu?

„Cílem je dostat se na příčky zajišťující předkola evropských pohárů, to je jasné. Chceme na jaře navázat na úspěšný podzim. Především se prezentovat zodpovědnou, poctivou hrou. Teď nás nejvíc zajímá start sezony, víme, že zvládnout úvod bude velmi důležité. Pokud se nám to podaří a budeme se i v další době pohybovat nahoře, potom náš cíl může být konkrétnější. Ale o titulu teď vůbec nemluvíme.“

TOP 10 gólů Plzně: Mosquerova kladiva i Beauguel akrobat

Kayamba odjel reprezentovat Kongo. Ovlivní to jeho pozici v týmu?

„Trochu ano, to je logické. Jde o hráče, který tady stále bojuje o místo. Teď, těsně před ligou, zase na deset dní odjel. Pochopitelně z toho velkou radost nemám. V úterý nastoupil proti Bahrajnu, odehrál 74 minut. Uvidíme, v jakém přijede stavu.“

Jak se vám jeví Roman Potočný, jediná zimní posila Viktorie?

„Roman je ofenzivní hráč, může nastupovat zleva i zprava. Ve chvíli, kdy nebyl Bogy, jsme ho zkoušeli na hrotu a vedl si tam dobře. Má velmi dobrou kopací techniku, dokáže se prosadit v pokutovém území soupeře. Jsem rád, že se s jeho příchodem zvýšila konkurence. Záleží na něm, jak daleko má do sestavy. Brali jsme ho pro jeho ligové zkušenosti a kvalitu v ofenzivní části.“

Řekl si o základ Pavel Šulc, který vstřelil v generálce proti Chrudimi dvě branky?

„Pavel se do brankových situací dostává, ale víme, jak ho na podzim zlobila koncovka. Teď se střelecky dvakrát prosadil, což je skvělé pro jeho sebevědomí. Věřím, že góly začne střílet.“

Jak to na jaře plánujete s gólmany? Staněk, Tvrdoň i Hruška v přípravě dostali šanci.

„Staněk samozřejmě začne jako jednička, Hruška a Tvrdoň jsou na stejné úrovni. Chceme ty dva střídat. Tvrdoň ukazuje formu, na tréninku je velmi spolehlivý, v přípravě si počínal velmi dobře. Zaslouží si, aby byl víc vtažený do prvního týmu a dostal šanci s námi aspoň na nějaké zápasy jet.“

Plzeň dostala absurdní gól. Řezníček nachytal Staňka, Kaša nestihl

Máte obavy ze startu proti Hradci, se kterým jste na podzim prohráli 0:1?

„Prohráli jsme s nimi po zápase v Sofii (Plzeň tam neuspěla v play off o Konferenční ligu). Hradec se prezentuje sympaticky, hrají poctivě, zodpovědně, dobře brání a chodí rychle nahoru. Nic lehkého nás v žádném případě nečeká, to víme. Musíme k tomu přistoupit zodpovědně tak, abychom to doma zvládli, je to pro nás důležitý krok. Když se to povede, v týmu nastane větší pohoda, budeme si hned víc věřit.“

Následuje jeden z klíčových zápasů jara na Spartě.

„Teď se maximálně soustředíme na první zápas, čeká nás Hradec, vrháme do něj veškerou energii. Sparta vyhlásila boj o titul, čeká nás velmi zajímavý zápas, hodně se na něj těšíme. Sparta bude favoritem, doma musí vyhrát.“

Vadí vám slabší produktivita, která vás v přípravě trápila proti silnějším týmům z Boleslavi (0:1) a Zbrojovce Brno (1:1)?

„Proti Mladé Boleslavi jsme sice prohráli, ale sehráli asi nejlepší první poločas v celé přípravě. V tomhle zápase jsme toho hodně neproměnili, naše produktivita nebyla dobrá. Je fajn, že poslední zápas v přípravě, i když proti druholigové Chrudimi, jsme góly dávali a ukázali si, že střílet branky dovedeme. Chceme hrát hlavně z poctivé defenzivy jako na podzim, víme, že v ofenzivě máme kvalitu na to, abychom branky dávali. Všechno se bude odvíjet od poctivé práce všech hráčů do defenzivy, pak výsledky přijdou.“