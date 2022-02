Miliony v čudu! Zlín přijde o hlavního sponzora, změní se i Grygerova role

Deset let byla firma Fastav Development titulárním sponzorem fotbalového Zlína. Po sezoně podle informací iSport.cz s podporou prvoligového klubu skončí. Tím pádem se změní i název. „Víme to delší dobu, Fastavu vyprší smlouva,“ potvrdil viceprezident Zdeněk Grygera. „Myslím, že už jsem fotbalu pomohl dost,“ uvedl majitel Fastavu Vlastimil Fabík, jenž se přestěhoval do Prahy. V metropoli se věnuje jinému byznysu.