Trpišovský: Plán se Stanciem byl jiný... Měl víc než góly, příchody drhnou

Byť Slavia ještě nepotvrdila odchod Nicolae Stancia do Číny , trenérský štáb s rumunskou hvězdou pro jaro nepočítá. „Co vím, ladí se detaily. Na pětadevadesát procent je hotovo. Beru to tak, že odchází,“ pronesl trenér Jindřich Trpišovský. Jeho tým vstoupí do druhé poloviny FORTUNA:LIGY sobotním střetem s Karvinou.

V minulých dvou sezonách měla Slavia po podzimu komfortní náskok na rivaly a na jaře si vychutnávala klidnou jízdu za titulem. Nyní je situace dramaticky odlišná. Pod sešívanými to bublá, vře. Plzeň i Sparta jsou v blocích. „Minimální rozdíly si uvědomujeme, každá případná ztráta bude dvojnásob mrzet. Jsem přesvědčený, že finále přijde až v nadstavbě,“ soudí Jindřich Trpišovský.

V sobotu vstoupíte do jara domácím střetem s Karvinou. Jste nedočkavý?

„Je fakt, že se těším hodně. Pauza byla delší, máme za sebou krátkou dovolenou, skvělou přípravu v Portugalsku, vydařený další čtrnáctidenní blok v Praze, jehož vrcholem byl zápas s Baníkem (4:2). Doba od posledního ligového zápasu v Ostravě byla dlouhá. Sice nás trápí nějaká zranění, ale tým vypadá slušně, cítíme se na jarní část připraveni.“

V předchozích ročnících jste měli po podzimu vždy komfortní náskok. Nyní je tomu jinak. O bod zpět je Plzeň, o tři Sparta. Jste v očekávání, jak mužstvo psychicky náročné jaro ustojí?

„Souhlasím, bude to extrémně náročné, rozestupy jsou minimální. Čeká nás těžké jaro, nejlepší trojka sehraje několik vzájemných zápasů. V nich se asi bude rozhodovat. Je pravdou, že nemáme náskok jako v minulých letech, ale sezonu jsme neodstartovali dobře, měli jsme ztrátu na první místo. V druhé půlce podzimu jsme se ale dali dohromady zdravotně a vrátili se na čelo. Nakonec je naše pozice před startem jara velmi dobrá. Minimální rozdíly si uvědomujeme, každá případná ztráta bude dvojnásob mrzet. Jsem přesvědčený, že finále přijde v nadstavbě, v ní sehrajeme pět těžkých zápasů. Nikdo nyní nedovede odhadnout, jak bude vypadat kádr za tři měsíce. Může se projevit covid, ztráta formy, cesta v pohárech.“

Posunula se situace okolo odchodu Nicolae Stancia?

„Nemám přesné informace, ale co vím, ladí se detaily. Na pětadevadesát procent je hotovo. Beru to tak, že odchází.“

Dobře. Litujete jeho odchodu? Či jste s tím v pohodě, jelikož máte celkem dost alternativ, jak Rumuna nahradit?

„Nico byl specifický, výjimečný hráč. Ztráta je to velká. Nejen, že měl velký respekt protihráčů, ale zároveň kluci okolo něj měli spoustu místa. Nebyla na ně upřena taková pozornost. V případě Stancia se hodně mluví o gólech a asistencích, ale data říkají, že nejpřínosnější byl v předfinální fázi. Byl schopný vytvořit obrovské penzum ofenzivních akcí. Poslední půlrok jsme se bavili o jeho menší vytíženosti, ale pořád byl čtvrtým nejnasazovanějším hráčem týmu. Problémem byly návraty z reprezentace, hůř se dostával z únavy. Každopádně za dva a půl roku odehrál podobnou porci zápasů jako Honza Bořil. Musíme se s tím vyrovnat. O patro výš jsme posunuli Madsena, podhrot může hrát Lingr, možností je vysunutí Ševčíka, variantou je Schranz, netrpělivě vyhlížím návrat Provoda. Máme v plánu pracovat i se Samkem, s Horským. Variabilita a zastupitelnost je velká. Pro nás bude rozhodující, aby hráč z této pozice dělal body. Deset a víc. To bude rozhodující.“

Trpišovský: Stanciu byl nejlepší hráč ligy. Možná přijde jeden útočník

Je odchod Stancia podobným zásahem jako někdejší ztráty Součka, či Coufala?

„U Suka to bylo ještě větší, jelikož jsme neměli náhradu, respektive jsme ji tenkrát neviděli. V defenzivě a zakládání útoků byl Tomáš strašně důležitý. Podobné to bylo s Cufem. Ale vždy jsme si dokázali poradit. Nyní na Nicovu pozici hráče máme, byť on byl atypem. Hráčem, který se strašně těžko kopíruje. Během podzimu jsme se bez něj několikrát museli obejít v těžkých zápasech, zkušenost s tím máme. Nico rozhodoval zápasy, kdy jsme hráli do plné obrany. Většinou našel klíč neobvyklým řešením.“

Nebylo by pro obě strany přínosnější, kdyby Slavii opustil až v létě?

„Je pravdou, že jsme odchod plánovali na léto. Dohoda taková byla. Pak ale přišla nabídka, se kterou nikdo nepočítal. Klub i hráč ji chtěli přijmout. Chápu to, všichni ale cítíme, že ztrácíme skvělého hráče a kluka. Pozitivní je, že nás to tolik nezasáhne v létě, kdy třeba odejdou jiní.“

Po přípravě s Baníkem jste říkal, že možná získáte jednoho útočníka. Jaká je situace?

„Ve hře byli dva útočníci ze zahraničí, Koné a Sar, oba zamířili do jiných klubů, nedosáhli jsme na ně. Sledovali jsme i mladé hráče z ligy, jedním z nich je Filous (Fila z Mladé Boleslavi), ale momentálně jsou jednání na bodě nula.“

Na jaře budete hrát ligu, pohár a Konferenční ligu. Máte interně nastavené priority?

„Nejvíc mě zajímá Karviná, pak Sparta a tak dále... Ve všech soutěžích chceme uspět, bez výjimky. Každá porážka, či vypadnutí nás mrzí. V klubu debata ohledně určení si priorit neproběhla. V hlavě to takto nikdy nemám.“

Koho napadlo dát Plavšiče na beka?

„Bavili jsme se o tom už v průběhu podzimu, na kraji obrany dohrával s Plzní a s Baníkem. Chtěli jsme ho tam vidět, tušili jsme, že by to mohla být dobrá alternativa. S ohledem na Oscarův trest šlo víceméně o nutnost. Chtěli jsme ještě získat Juráska, to se ale nepovedlo. Od té chvíle jsme pracovali jen s variantou Plavšič. Do ofenzivy je strašně zajímavý, má to čelem, situace vidí. Cítí se tam lépe, než o patro výš. Obecně mám rád, když jsou obránci ofenzivní, ale zase musí stoprocentně bránit a zvládat defenzivní situace. Prověrku s Baníkem odehrál skvěle. Důležité ale budou soutěžní zápasy.“

V jakém stavu se vrátil z Afrického poháru Peter Olayinka?

„V dobrém. Chceme, aby byl v nominaci na Karvinou. Potřebujeme to i vzhledem ke stavu ofenzivních hráčů. Peter absolvoval tři tréninky, je v dobré náladě.