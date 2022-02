6, 6, 6. Klokani posilují stěžejní post. Kapitán reaguje na konkurenci

PŘÍCHODY Daniel Mareček (23 let, záložník, přestup ze Slovácka), Marek Kouba (23 let, gólman, návrat z hostování z Vyšehradu), Michal Beran (21 let, záložník na hostování ze Slavie), Dominik Hašek (23 let, obránce, na hostování s opcí z Chrudimi), Jevgenij Nazarov (24 let, obránce, přestup z Krasnodaru).