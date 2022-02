Jindřišek dostihl legendu: 294 startů? Bez radosti. Uvažuje o konci

Zelenobílé srdce Bohemians? No přece Josef Jindřišek Nestárnoucí záložník vyrovnal sobotním 294. startem za „klokany“ klubovou legendu Zdeňka Prokeše v počtu odehraných zápasů. Do smíchu však po prohře na Stínadlech (0:1) kapitánovi vršovického celku nebylo. „Radost nemám vůbec žádnou,“ prohlásil s kamenným výrazem.

Opravdu to pro vás nic neznamená?

„Teď asi nic.“

Vážně?

„Statistiky nesleduji. Začal jsem to vnímat, až když jsem se přiblížil panu Panenkovi. Že jsem se dotáhl na první místo s panem Prokešem, mě těší, ale s aspoň získaným bodem bych o tom mluvil jinak.“

Hodně vám to znepříjemnila další porážka?

„Kdybychom vyhráli, asi by to byli jiné. Když to řeknu slušně, tak jsem hodně zklamaný, že jsme neuhráli ani bod.“

Přitom šlo o dost důležitý duel. Proč se to nepovedlo?

„Věděli jsme, že jsme kousek od spodku tabulky a celé jaro bude ošemetné. Teplice musely vyhrát, aby nás začaly stahovat. V prvním poločase byly lepší. Daly gól po naší chybě. My dvě stoprocentní šance zahodili: Tomáš Necid netrefil prázdnou branku a Romana Květa skvěle vychytal Grigy.“

Série bez venkovní výhry trvá již sedm zápasů. Co se děje s Bohemians?

„Na podzim jsme inkasovali dost branek. Chtěli jsme na tom zapracovat přes zimu. To se sice povedlo, ale bohužel jsme i tak vyrobili chybu, kterou Teplice dokázaly potrestat.“

Zdraví vám drží, klub přesto přivedl v zimě hned tři hráče na vaši pozici. Jak dlouho ještě plánujete hrát?

„Uvidíme. Jsem ve fázi, že kdyby klub přišel s nabídkou nové smlouvy, přemýšlím, zda bych ji přijal. Je zřejmé, že někde se moje starty musí zastavit. Vím, kolik mi je let. Nebudu hrát věčně. Asi i proto se Bohemka rozhlíží jinde a přivádí hráče na moji pozici. Já budu dál makat jako dosud a je pouze na trenérovi, koho bude stavět.“

Ligové zápasy za Bohemians 1. Zdeněk Prokeš, Josef Jindřišek 294 2. David Bartek 276 3. František Jakubec 260 4. Antonín Panenka 230

