Selhání Slavie: bušení hluchého do vrat, hrot bez střely i domácí stopka

Slavia - Karviná: Plavšič skvěle našel volného Lingra, který hlavičkoval do břevna!

Krmenčík bez střely, Madsen bez nápadu

Na oba byla směřovaná maximální pozornost. Michael Krmenčík měl na hrotu útoku nahradit Jana Kuchtu, který se přesunul do Ruska. Mads Emil Madsen měl zase z pozice desítky dodávat mužstvu nápady a hned na začátku jara nechat zapomenout na kreativce Nicolae Stancia, jenž si balí věci do Číny. Ani jeden svůj part nezvládl. Krmenčík nevystřelil na branku, nedostal se do žádné nebezpečné situace. Dánský středopolař byl také nevýrazný. O poločase byl střídaný.