Sparta na jihu: Titul? Zatím jen slova. Standardky jako neúčinná zbraň

První den ligového jara, první překvapení. Pár hodin po senzační porážce Slavie s Karvinou ztratili i sparťané, kteří po vlažném představení uhráli jen remízu 0:0 v Českých Budějovicích a propásli šanci na posun na první místo ligového pelotonu. Co všechno duel na jihu Čech ukázal?

Titul? Zatím pouze slova… Byl to jeden z hlavních motivů zimní přípravy. Mistrovský titul. Tedy jasně vyřčený a několikrát zopakovaný cíl Sparty pro probíhající ročník. Po úvodním jarním vystoupení lze ale konstatovat, že zatím zůstává pouze u slov. Letenští totiž v Českých Budějovicích ani omylem nepředvedli výkon, který by mohl být hodný mistra. Bylo to spíš naopak. Jestli měl totiž někdo brát tři body, tak rozhodně spíš domácí borci. „Výsledek je pro nás špatný, jsme zklamaní," prohlásil trenér Pavel Vrba. Pro Pražany je to děsivé zjištění. Tím spíš v kontextu toho, co mají před sebou. MOL Cup na Slavii, ligovou řež s Plzní a pak už Partizan v play off Konferenční ligy. Ani na jednu z těchto výzev by „jihočeský" výkon nestačil. Sparta musí okamžitě na špičky. Má na to jen několik desítek hodin. České Budějovice - Sparta: Van Buren spálil obří šanci ze standardky na zadní tyči

Impotentní ofenziva Dvě dobré možnosti Adama Hložka. A tím to haslo. Na víc se Sparta za celý duel proti nabuzenému Dynamu nezmohla. Útok, jenž měl být hlavní pohonnou jednotkou mužstva, se zasekl hned při první zastávce. „Byli jsme takoví, jací jsme byli. Soupeř nás víceméně donutil k takové hře, protože nás tlačil do prostorů, kde jsme se nemohli tolik prosadit. Někdy jsme to mohli zjednodušit a hledat hráče ve vyšším postavení, ale domácí byli zodpovědní," prohlásil Vrba. Pod jeho vedením nedala Sparta gól na Střeleckém ostrově už ve druhém utkání po sobě. České Budějovice - Sparta: Hložek si zasekl a pálil těsně vedle do boční sítě!

Standardky jako neúčinná zbraň Když se vám směrem do ofenzivy nedaří v otevřené hře, můžete si pomoci standardními situacemi. Ani o ty se ale Pražané v sobotu večer opřít nemohli. A že jich měli celou řadu… Přímé kopy ze zajímavých pozic, rohy. Exekuce ovšem byla tristní. Povětšinou ji měl na triku kapitán Bořek Dočkal, sem tam i křídelník Jakub Pešek. Do zakončení, natož pak šancí, se ale v z této herní činnosti rudí vůbec nedostávali. Českobudějovického gólmana Dávida Šípoše prakticky neohrozili. „Zahrávali jsme je špatně. Trefovali jsme první hráče a nedokázali dostat míče do šestnáctky tak, aby to pro nás bylo výhodné. Snad jenom jednou se nám to povedlo. To je málo,“ uznal Vrba. SESTŘIH: České Budějovice - Sparta 0:0. Hosté nevyužili zaváhání Slavie, černá série trvá

Mihálikův pech Někteří fanoušci se na Střeleckém ostrově po poločasové klobáse ještě ani nestihli vrátit na místa, když budějovický útočník Ondřej Mihálik zazdil největší tutovku večera. Dostal krásný centr od Lukáše Skovajsy, jenže z voleje zamířil jen těsně vedle sparťanské branky. „Netrefil jsem balon, jak jsem chtěl. Spíš jsem rozmýšlel, kam ho chci usměrnit, místo toho, abych ho vůbec trefil. Nakonec jsem to dával špičkou na přední tyč a šlo to o dva metry vedle. Přitom stačilo trefit bránu, pak by si to gólman možná srazil do branky sám. Měl jsem to na noze, jde to za mnou,“ litoval Mihálik. „Jen mu to nandejte,“ usmál se po zápase na novináře David Horejš, trenér Dynama. České Budějovice - Sparta: Mihálik v tutovce! Od Skovajsy obdržel skvělý centr