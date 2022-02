Radovi se líbilo nasazení i Silný, pak se rozvášnil: Tuhle dobu nechápu!

V kontextu výher Karviné a Teplic slaví Jablonec dvojnásob. Důležitý start do záchranářského jara proti Olomouci se štěstím zvládl a odrazil útok konkurentů. Severočeši se lépe přizpůsobili měkkému terénu a jednou dorvali míč do sítě, což na Sigmu stačilo (1:0). Hanáci totiž doplatili právě na efektivitu. Rozdíl mezi oběma týmy je tak po sobotě už jen tříbodový. Trenér vítězů Petr Rada si z duelu odnesl pocit úlevy, žlutou kartu i zvláštní pocity z „omicronového“ období...

Jak se výhra na velmi těžkém terénu rodila?

„Dělali jsme, co jsme mohli, aby byl důstojný terén a zápas se vůbec odehrál. Ale postupem času už nebylo tak kvalitní hřiště, jako je v Olomouci. To víme, jsou tu jiné povětrnostní podmínky. A k zápasu? První poločas byl hodně vyrovnaný. Inkasovali jsme gól, ale nevím, jestli to byl ofsajd. Neřeším. Opticky jsme možná byli víc na jejich polovině, oni zase hrozili z brejků. Chytil nebo Zifčák v tom jsou nepříjemní.“

Nicméně do vedení jste se dostali vy hned po změně stran, kdy jste měli asi nejlepší pasáž v utkání...

„Na podzim jsme dostávali branky na začátku druhé půle, teď už to víc vyburcovat nešlo. Věk nejde zastavit... (úsměv) Vstoupili jsme do toho aktivně, asi to byl náš nejlepší vstup do zápasu v sezoně. Pak nám tam chytil další branku Stejskal a potom už to bylo ubojované. Olomouc se snažila, dala tam nižší pohyblivé hráče, jako je Daněk nebo González. Beneš šel dopředu, byl tam s Růskem, trefili tyč. Měli jsme štěstí, že jsme závěr uhráli. Jsme za to rádi. Jediné, co mě mrzí, že hřiště už pak nedovoluje hrát. Oba týmy jsou přitom technické, soupeřův trávník je úplně někde jinde. Nemůže se na nás však nikdo zlobit, nebo říkat, že někdo vypustil péči. S tím nejde nic dělat.“

Ulevilo se vám, že jste vyskočili pryč z barážových příček?

„Víte, jak to je: každé vítězství by vás mělo povzbudit. Ale naše situace je... Nevím, jestli ji někdo z hráčů vůbec zažil. Ani z těch, co k nám přišli. Houska a spol. byli v jiných klubech, není to nic příjemného. Nechci říkat, že to musíme ukopat, ale nasazení je třeba. To tam bylo. Nesmíte vypustit jediný souboj, protože kvalitní týmy vás potrestají. Jedna výhra nic neznamená. Hned ve středu nás čeká pohár s Mladou Boleslaví, pak v neděli Karviná. Musíme jít postupně, být zdraví a věřit počasí.“

Jak se vám líbil ligový debutant Jan Silný?

„Jemelka s Benešem jsou jedna z nejzkušenějších stoperských dvojic v lize, mají něco odehráno, proti nim to není nic jednoduchého. Ale Honza mě sám překvapil, kolik udržel balonů a vyhrál soubojů. Pak mu odešly síly, což se dalo čekat. Počítali jsme s tím. Jsem spokojený, měl tam i jedno dobré uvolnění a střelu vedle. Odešli nám dva útočníci, takže jsme hledali charakterní posilu. Nechci to po prvním zápase zakřiknout, ale rozhodli jsme se správně. Nejen co se týče poctivosti, ale i charakteru. Je to výborný kluk z Moravy. Je rady rád, já mu přeju, aby nakopl ligovou kariéru, ať už u nás nebo kdekoli jinde, kdyby se třeba ještě posunul. Jeho cílem bylo dostat se do ligy, splnilo se mu to. Začátek neměl jednoduchý, vždyť ještě nedávno chodil do práce a trénoval odpoledne. Dobře se s tím však srovnal, tým ho přijal v pohodě.“

Proč byl Jaroslav Zelený opět na levém beku?

„Krob je zraněný, Surzyn měl karty a jinou alternativu nemáme. Jarda tu pozici zná, hrál na ní i v Olomouci za nároďák. Je to levonohý hráč, rychlostní typ. Žádný problém.“

Překvapila vás výhra Karviné v Edenu?

„Určitě mě to překvapilo. V Praze jsou asi lepší terény než u nás, ale hřiště asi nehrálo roli. Když jsem to slyšel, začal jsem si cenit výhry o to víc. Navíc vyhrály i Teplice.“

Jak je na tom Dominik Pleštil?

„Ještě netrénuje. Byl na vyšetření po zápalu plic, do toho omicron. Bohužel se to nahromadilo.“

Za co jste dostal žlutou kartu?

„Tentokrát to nechápu, protože jsem nic neřekl. Sprostého už vůbec ne. Mrzelo mě, že nás nenechali vystřídat, protože jsme byli v deseti. Pomezní hodnotil, jestli jsem za lajnou, pak mi říkal, že to hlásil hlavnímu. A ten nereagoval. Tak nevím.“

Jste rád, že v březnu budou moct chodit fanoušci v plném počtu?

„Držím palce, aby lidi mohli chodit nejen na fotbal, ale na všechny sporty. Už i teď by snad mohli. V Anglii chodí šedesát až sedmdesát tisíc lidí, mají plné stadiony. Nakažlivost je větší, ale musíme se promořit. Říkají to i odborníci. Já to prostě nechápu... Jdu do restaurace, musím mít roušku. Pak si dám kafe na stůl, které ani třeba nechci pít, a už můžu mít roušku sundanou? Nezlobte se na mě, ale ať mi to někdo vysvětlí! Nerozumím... Na toto přitom snad nepotřebuju vysokou školu. Když jsem před dvěma měsíci prohlásil, že svět se zbláznil, lidi se mi smáli. A podívejte se, co se děje. Znovu opakuju, že svět se opravdu zbláznil. Nechtěl bych žít v této době jako dvacetiletý.“