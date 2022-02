Smetana: Ideální to nebylo, vypínali jsme. Smekám před Matějovským

Organizace hry, zejména co se týče defenzivní fáze, fakt není silnou stránkou Mladé Boleslavi. Ale ani Baník neukázal, že by se v tomto ohledu přes zimu zlepšil. V bláznivém zápase, kde VAR nařídil dvě penalty, může děkovat efektivnímu Jiřímu Klímovi. Díky výhře 3:2 odskočili Slezané týmu Karla Jarolíma na rozdíl 13 bodů a takřka definitivně si pojistili finálovou účast v TOP 5. „Chtěli jsme je udržet na distanc, potřebovali jsme vyhrát,“ řekl trenér Baníku Ondřej Smetana.

Rodily se tři body podle představ?

„Chtěli jsme vstoupit do zápasu přímočařeji a zaměstnávat boleslavskou defenzivu. Měli jsme v sestavě čtyři nové hráče, věděli jsme, že to nebude jednoduché. Boleslav je doma silná, její ofenzivní čtyřka má sílu. Proto jsme museli hrát rychle, obehrávat dva útočníky a dostávat se za ně. Samozřejmě bylo důležité hrát účelně a dojít si pro výsledek. Začali jsme dobře, byli jsme v kompaktním bloku, dobře napadali.“

Pak se ale obraz hry změnil...

„Příchodem Fily se to změnilo, pak už jsme nebyli dobří. Ale do vystřídání Klímy a Falty byla hra vyrovnaná, nepouštěli jsme je tolik do šancí. Asi tam měl Klímič zůstat, vypadal pohybově líp, asi to můžu říct. Chtěli jsme tam dostat Laca (Almásiho) i Arťoma (Koncevého), ale asi jsme se poučili. Zaplaťpánbůh jsme to dohráli, i když ideální to nebylo. Vypínali jsme.“

Jaký byl taktický plán?

„Strašně důležité bylo chování po zisku míče, než se soupeř zformuje. Ewertonovy přednosti jsou někde jinde než reakce po ztrátě, čehož jsme chtěli využívat. Některé pasáže nebyly dobré, ale zase dát tady tři góly, ubojovat to a takticky uhrát závěr? To se cení. Splnili jsme cíl, musíme na něj navázat.“

Jiří Klíma je aktuální jedničkou mezi útočníky?

„Takhle bych to neřekl. Oba v přípravě vypadali dobře, pracují. Ale měli jsme nějaký záměr: chtěli jsme Boleslav udržet na distanc, proto jsme potřebovali vyhrát. Přizpůsobili jsme tomu hru, nebylo to o krásné kombinaci. I proto že jsme měli v sestavě spoustu nových hráčů. Chyběl nám Lišák (David Lischka), Tety (Daniel Tetour), což jsou klíčoví hráči. Vážíme si výhry. Klímič je s Kuzmou asi lepší v napadání, Laco má zas jiné přednosti ve vápně.“

Jak se vám líbili čtyři nováčci? Ekpai, Falta, Chlumecký a Boula?

„Boula nebyl v plánu, vyplynulo to sledováním soupeře. Chtěli jsme vyřadit Matějovského, ale musím před ním smeknout. Má čtyřicet, ale když dostane prostor, tým se kolem něj rozhýbe. Je strašně nebezpečný. Bylo v plánu ho vypnout, ale ne vždy se to dařilo. Když byl na míči, byli víc ve hře. Gól na 2:3 padl taky po jeho akci. Chlum to odskákal, odbojoval. Chtěli jsme rychle balony rozehrávat na beky, vyvážet míče a dostávat je za obranu. Splnil to. Faltič je nadstandardní hráč, ukázal kvalitu. A Ubong ukázal, z jakého prostředí přišel. Je takticky vyspělý, komunikuje, žije. Je vidět, že byl v kvalitním týmu.“

Pak naskočil i Koncevoj.

„Je silnější dopředu, tak to u křídel bývá. Ale párkrát protihráče dostihl, zachytil, pracoval. Věřili jsme mu na rychlé protiútoky. Mohl skórovat, kdyby si balon pustil a nepřebíral jej na pravou nohu. Měl si ho pokrýt. Zabrzdil ho výpadek, protože si doma zařizoval víza a různé záležitosti, ale má kvalitu. Jen bude potřebovat čas na adaptaci, tréninky, taktiku.“

Proč chytal Viktor Budinský a ne Jan Laštůvka?

„Návrat Laštyho po zranění nejde tak rychle, jak jsme všichni předpokládali. Asi se na to vrhl brzo, chtěl být co nejdřív na hřišti. Trošku nám to asi uškodilo a zpomalilo. Nicméně už trénuje. Viktor nás podržel, řekl si už dřív o pozici. Máme vyrovnanou gólmanskou trojici.“

Kdy se vrátí David Lischka s Danielem Tetourem?

„Doufám, že budou už nejpozději od úterý v plném tréninku.“