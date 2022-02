Chorý: Sám bych si samozřejmě druhý gól uznal. O titulu se vůbec nebavíme

Zápas s Hradcem Králové (1:0) rozhodl akrobatickou hlavičkou po centru Jana Sýkory. „Bylo to secvičené,“ přiznal plzeňský útočník Tomáš Chorý, který dokonale zastoupil zraněného Jeana-Davida Beauguela. „Ale nevím, jestli jsem to zrovna já, na koho tým spoléhá,“ dodal skromně.

Jak chutná vítězný gól? Čekal jste na něj v lize dlouho…

„Psychicky mi pomůže. Cítil jsem se dobře, od první minuty jsem věděl, že nějaká šance v zápase bude a záleželo jen na mně, abych ji proměnil. Ale musím pochválit kluky, hlavně Luďu Pernicu, který to vzadu dvakrát nebo třikrát hasil. Výborný týmový výkon, okořeněný třemi body na začátek jara. Super.“

Při zranění Jeana-Davida Beauguela na vás tým spoléhá. Cítíte zvýšenou odpovědnost?

„Každý zápas se snažím na hřišti nechat maximum, ale nevím, jestli jsem to zrovna já, na koho tým spoléhá. Určitě čekáme na to, až se nám Bogy vrátí a bude nám moci zase pomoct. Ale potřebujeme i pevný střed a opřít se o kluky vzadu, není to o individuálních výkonech, nýbrž o týmovém. Zase jsme vyhráli s nulou, což je pro nás strašně důležité.“

Co váš druhý gól, který nakonec rozhodčí neuznal? Jak jste jej viděl?

„Těžko říct. Nejsem tu od toho, abych rozhodoval, zda to byl faul. Ještě jsem to ani ze záznamu neviděl. Chtěl jsem si jen udělat prostor ve vápně, sám bych si samozřejmě gól uznal.“ (s úsměvem)

Jak nesete pozici druhého útočníka, který musí čekat na příležitost?

„Musím být připravený kdykoliv, na hřiště můžu jít kvůli zranění třeba už ve třicáté minutě. Chci týmu pomoct v jakékoliv situaci a doufám, že se mi to daří. Makám na tréninku, snažím se udržovat den co den. Odevzdávám maximum a doufám, že se mi to na hřišti vrátí.“

Proč jste se ve druhém poločase nechali zatlačit?

„Když jsme hráli proti Hradci na podzim, bylo to taky o jednom gólu. Teď to byl navíc začátek jara, první zápas, není to vůbec jednoduché. První poločas byl z naší strany dobrej, do vápna chodilo hodně centrů, trefili jsme i břevno. Nehraje se na to, zda jsme celý zápas útočili nebo bránili, hraje se na body. A ty jsme získali.“

A díky zaváhání Slavie jste se vyhoupli na první místo…

„O nějakém titulu se vůbec nebavíme, Slavia i Sparta mají úplně jiné ambice. Soustředíme se sami na sebe a uvidíme, jak se liga bude vyvíjet. Uděláme všechno pro to, abychom byli kompaktní a soudržní jako doteď. Je vidět, že makáme na doraz, každý se na hřišti vrací. Co pilujeme na tréninku, se odráží v zápasech. I když druhá půle proti Hradci nebyla podle našich představ. Aspoň máme na čem pracovat.“