Luhový se rozjel: Vrba potřebuje „zbičovat“. Rogoz je prý „hovado“

Luhový označil Vrbův příchod na Letnou jako správný krok. Tedy s tou výhradou, že na osobitého kouče je podle něho potřeba čas od času jaksi dohlédnout. A to prý uměli v Plzni, kterou kouč přivedl k historickým úspěchům: „zbičovat“ ho uměli majitel i tehdejší generální manažer. „Myslím si, že to platilo v Plzni, kde to dělali Paclík se Šádkem. Ti věděli, kdy přitvrdit. To neplatí ve Spartě, kde jsou lidé, kteří se vyhýbají konfliktu,“ prohlásil Luhový ještě před jarní ouverturou v Českých Budějovicích. V interview pro Šport dodal, že v letenské fotbalové struktuře jsou „někteří fotbaloví analfabeti“, sportovní ředitel Tomáš Rosický se pak teprve učí.

Luhový mluvil také o tom, že zatímco po Vrbově příchodu byl sparťanský tým útočně naladěný a střílel góly, další půlrok se přece jen herní projev změnil. „Vrba začal během podzimu něco měnit, nerozumím tomu, co se mu v hlavě mísilo,“ uvedl Luhový. Věnoval se ovšem i dalším českým top týmům, v případě plzeňské Viktorie hlavně hledání nového majitele. „Mám pocit, že se tu chce prodat staré auto, které má stočený tachometr,“ usoudil.

Pokud jde o tuzemské fotbalové aféry, podivil se Luhový nad tím, jak mohl Roman Rogoz, pobočník hlavy celé chobotnice Romana Berbra, mít takovou moc. „Řeknu to zjednodušeně, nejsmutnější je, že taková hovada se nabalují na bývalé fotbalisty, často vzdělané, které byly považovány za hvězdy,“ řekl někdejší kanonýr. Luhové překvapilo, když policejní odposlechy ukázaly, jak si Berbr vodil šéfa komise rozhodčích Jozefa Chovance. „Pro mě to bylo velké zklamání. On má rád funkce, ale nejvíc ty, kde nemusí nic dělat a bude dostávat peníze,“ charakterizoval bývalého spoluhráče z československého národního týmu.

Za dotační aféru dostal co proto i jablonecký boss a někdejší šéf fotbalové asociace Miroslav Pelta – s narážkou na údajné financování jeho klubu. „Smutné je, že tohoto frajera velké procento lidí v českém fotbale s otevřenými ústy poslouchalo. Co to je za člověka a způsob jeho přemýšlení, když se chválí a říká: Dejte mi stovku a já vám vrátím osmdesát…“