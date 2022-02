Berbr mohl obchodovat tabulku ligy. Slavie se kauza nedotkne, říká Tvrdík

Policie podle zjištění iDnes.cz pracuje s podezřením, že se vybrané kluby měly „domluvit s Romanem Berbrem před začátkem fotbalové sezony, jak chtějí v lize skončit, a za to mu zaplatit úplatek ve výši milionů korun“. Vyšetřovatelé za tyto kluby označují, abecedně, Baník, Opavu, Plzeň, Příbram a Slavii.

Berbr, tehdejší nejvlivnější muž fotbalu, pak měl podle teorie policistů ovlivňovat výsledky tím, že na utkání delegoval „poučené“ rozhodčí.

Oslovené prvoligové kluby to pro deník Sport popírají.

„K odposlechům a únikům ze živého trestního spisu se nebudu vyjadřovat, protože jsem neměl možnost se s nimi seznámit. Ale jestli je závěrem článku, že Policii ČR se nepodařilo potvrdit jakékoli podezření na nezákonné jednání ze strany Slavie k panu Romanu Berbrovi, pak s tím nezbývá než plně souhlasit z jednoho prostého důvodu – žádné takové jednání se nestalo,“ napsal slávistický šéf Jaroslav Tvrdík. S tím, své právní zástupce požádal o analýzu, jak se bránit „podobným absurdním článkům a nepravdivým obviněním, které samy o sobě jsou porušením zákonů České republiky.“

V Plzni mluví podobně. „FC Viktoria Plzeň nemá k žádnému policejnímu spisu přístup. Nikdo ze statutárních zástupců klubu nebyl v této věci ze strany příslušných orgánů kontaktován. Tuto teorii v každém případě považujeme pouze za mediální spekulaci, která poškozuje naše jméno. Důrazně se od ní distancujeme a jsme případně připraveni bránit se i právně,“ stojí v prohlášení zaslané mluvčím Václavem Hanzlíkem.

Detektivové podle iDnes.cz opírají svá podezření hlavně o zjištění, že Roman Berbr vkládal na svá bankovní konta milionové částky. Přitom jeho oficiální příjmy podle nich nedosahovaly sumy, které se na účtech objevovaly.

VAR jako nástroj?

Policisté si nově všímají i změny Berbrova pohledu na institut videorozhodčího. Správně tvrdí, že nejprve byl odpůrcem této novinky. Ani se tím nikdy netajil. Pak však podle obsahu spisu obrátil. Měl zjistit, že se „jedná o efektivní nástroj k ovlivnění zápasů“.

V dokumentu se podle iDnes.cz píše: „Vybraní rozhodčí, kteří plní pokyny Romana Berbra, mají vstupovat do zápasu a pokoušet se ovlivnit prostřednictvím videa utkání, kdy rozhodčí na hřišti upozorňují na situace, které hrají ve prospěch preferovaného týmu.“

Ze spisu však nevyplývá, že by policejní vyšetřování zneužívání VAR uvedeným směrem potvrdilo.

To samé už dříve zaznělo v souvislosti s možným úplatkem Slavie, který měl vést k zajištění mistrovského titulu. Vyšetřovatelé konstatovali, že věc nepodařilo prokázat.

Tvrdík: Kauza se Slavie nedotkne

Jaroslav Tvrdík se k Berbrově kauze poprvé obsáhle vyjádřil v klubovém pořadu Hovory z Etoro Lounge. Co slávistický šéf mimo jiné řekl?

O důkazech

„Já jsem žádné důkazy ničeho ve vztahu ke Slavii neviděl. A selektivní výběr z několika tisíc stran spisu není důkazem vůbec ničeho. Měli jsme se sejít s Janem Nezmarem dva dny po předání titulu s Romanem Berbrem a měli jsme mu předat nějakou částku. Nenašel jsem ve svém diáři, abych na takovém obědě nebo večeři byl. Můžu vyloučit, že by Slavia dala jakékoli peníze Romanu Berbrovi za tituly. Je mi to samozřejmě nepříjemné. Já věřím, že Slavie se ta kauza nedotkne.“

O jednání s Berbrem

„Celé je to strašně zvláštní. My jsme v letech 2016 a 2017 bojovali s Romanem Berbrem a ten konflikt byl velice robustní. Dělali jsme všechno pro to, aby on a Martin Malík nebyli zvoleni. Na valné hromadě v roce 2017 byl Roman Berbr zvolen 117 ze 120 hlasů. Sparta a Plzeň byly zvoleny do výkonného výboru a pravidelně se viděly ve fotbalové vládě a spolupracovaly s lídrem českého fotbalu (Berbrem). My jsme se dostali do izolace. Jak jsme se měli vyhnout jednáním s legitimně zvoleným vedením FAČR? Nejednali jsme však o žádných penězích za titul, nejednali jsme o žádném ovlivňování rozhodčích. V odposleších nenajdete ovlivněný zápas (ve prospěch Slavie), to nám tam nikdo nevyčítá. Slavia takovou pomoc nepotřebovala. Roman Berbr byl zatčen v říjnu 2020, od té doby se odehrálo nějakých třeba zápasů a my prohráli jeden. Berbr je pryč a my vyhráváme.“

O změně vztahu s Berbrem

„To, že jsme zneutralizovali naše vztahy s Romanem Berbrem a Martinem Malíkem, jsem veřejně řekl. Řekl jsem, že jsem přestal tweetovat, že jsme uzavřeli nějaký typ dohod, protože jsme FAČR potřebovali. Potřebovali jsme ho mimochodem proto, že – jestli byl něco zločin – byl to prohraný zápas s Dynamem Kyjev (srpen 2018). My jsme tehdy samozřejmě naštvali UEFA svými výroky, ale nevím, čemu se UEFA divila, ten dvojzápas byl strašný, připravil nás o stovky milionů korun. My jsme potřebovali, aby FAČR hájil zájmy českých klubů. Od toho FAČR je. O nic jiného jsme neusilovali.“