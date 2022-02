Hložka neudržíme věčně, ví Čupr. Promluvil o Sorovi i West Hamu

O rozsáhlé marodce:

„Musíme si zanalyzovat, proč tomu tak je. Co se týče covidu, to je bohužel dnešní doba. Naštěstí varianta omikron je rychlejší a hráči se po nákaze vracejí brzy. Ostatní zranění naštěstí nejsou vážná. Co se týče Caspera Höjera a Dávida Hancka, je to otázka jednoho, dvou týdnů. Nicméně si určitě musíme sednout a rozebrat, proč tomu tak je. Když jsem byl ve Španělsku na soustředění, kádr byl komplet, všichni trénovali.“

Proč Sparta nepřivedla víc posil:

„Jsou dva důvody. Tím prvním je, že trenér Pavel Vrba je s kádrem spokojený. Není to tak, že bychom mu nechtěli přivést hráče. S Tomášem Rosickým jsme na něj tlačili, jenže trenér se vyjádřil jasně. Nechce. Proto jsme si řekli, že nebudeme nadále naléhat. Druhý důvod je, že se snažíme zabudovávat vlastní odchovance. Chceme jim dát příležitost, což jste mohli vidět na soustředění. Proč skupovat hráče z české ligy, když můžeme rozvíjet kluky z akademie?“

O odchodu Lischky a proč neklapl příchod Sora:

„Proč jsme pustili Davida Lischku? Chtěli jsme, aby hrál. Zaslouží si to a věděli jsme, že Baník o něj má velký zájem a dá mu prostor. Jednání probíhala i tak, že jsme v rámci výměny chtěli Yiru Sora. Jenže jsme se nedomluvili. Mrzí mě, že to neklaplo, protože je to velmi zajímavý hráč. Má něco, co v naší lize málokdo. Je na tom parádně individuálně a nebojí se do toho vlétnout.“

O tvrdých výměnách názorů s Vrbou:

„Samozřejmě, že proběhlo několik ostrých výměn názorů. Je pochopitelné, že když si vytyčíme nějaké cíle a nedaří se je plnit, musíme si to vyříkat. Drsnější hovor byl třeba po prohře na Slovácku. A co vím, tak o víkendu si Tomáš Rosický s Pavlem Vrbou něco hlasitěji vyříkávali. Uplatňujeme metodu cukr a bič. V zimní přípravě cukr, po nezvládnutém zápase bič.“

O finanční situaci Sparty:

„Vedeme si skvěle, ale v zisku nejsme. A myslím, že dokud nezvládneme nějaký zajímavý prodej, ani nebudeme. Adama Hložka neudržíme věčně. Nicméně máme takovou regulovanou ztrátu.“

O případné spolupráci s West Hamem:

„Momentálně disponujeme 27 procenty podílu klubu. Samozřejmě máme možnost navýšení. O tom ale nyní neuvažujeme. Každopádně už se bavíme o spolupráci v jednotlivých sférách. Třeba co se týče skautingu, který bychom chtěli spojit. Bavíme se i o možnosti posunu našich hráčů do Premier League. Tahle možnost se nyní zvýšila. Je zřejmé, že ne všichni na tuhle úroveň mají, ale může se jednat třeba o testy a podobně. Ale může dojít i na to, že West Ham si vyhlédne hráče, bude je chtít někde rozehrát a mít pod dohledem. To se pak naskýtá možnost nám.“