Bílek po Spartě: Převažuje zklamaní. Šulcovy tutovky? Obrovská chyba

Jste zklamaní ze ztraceného vedení, nebo spokojení s tím, že si z Letné vezete bod?

„Teď u nás převažuje zklamání z výsledku. Na Spartě jsme dali dvě branky, vytvořili jsme si čtyři další vyložené šance, které jsme neproměnili. Škoda, že jsme náš vynikající výkon nedotáhli. Za stavu 2:1 jsme šli sami na bránu, pak jsme měli další stoprocentní šanci a nedali. Pak jsme si bohužel nepohlídali standardku a Sparta srovnala. Panuje spokojenost s výkonem, kluci zaslouží pochvalu. Spartu jsme nenechali hlavně prvních sedmdesát hrát, prakticky nic neměla. Jak dala kontaktní branku, zatlačila nás.“

Vyčtete zahozené šance Pavlu Šulcovi?

„Byla to obrovská chyba, vytvořil si dvě stoprocentní šance. Kdyby dal na tři jedna, pravděpodobně bylo rozhodnuto. Můžeme mu to ukázat na videu, dál s ním pracovat na tom, aby koncovku zlepšil.“

Jak se cítil po utkání?

„Kabinou jsem jenom rychle proběhl, každému jsem za výkon podal ruku, víc nevím. Ale logicky, pokud se vžiju do jeho role, je teď určitě zklamaný. Sám cítí, že mohl rozhodnout.“

Neobáváte se, že ztracený závěr Šulce hodně poznamená, případně to ovlivní celý tým?

„Naopak by tohle mělo tým posílit. Náš výkon byl velmi dobrý, musíme ho opakovat v každém zápase. S Pavlem budeme pracovat na tom, aby to hodil rychle za hlavu a příště si počínal lépe.“

Proč jste střídal Chorého, který dal gól a hrál výborný zápas, tak brzy?

„Jsme rád, že se zase trefil, v zápase se vydal. Bylo vidět, že toho má dost, proto jsme tam dali Bogyho. Šlo o výměnu, se kterou jsme počítali už před zápasem.“

S příchodem Beauguela ale šla vaše hra dolů.

„Sparta dala kontaktní gól, byla zase plná sil a dostala nás pod tlak. Kdyby Choras zůstal na hřišti, nevím, jak by to vypadalo. Bogy to měl těžké, v té době už jsme tak dobře nedrželi balon. Ale i tak jsme šli dvakrát sami na bránu a utkání měli rozhodnout. To nebylo o Beauguelovi, že jsme utkání nevyhráli.“

Co remíza na Spartě znamená pro další vývoj ligy?

„Věděli jsme, že v případě našeho úspěchu tady na Letné to bude mít Sparta těžší. Ale pořád je naše výchozí pozice velmi dobrá. Zápas si vyhodnotíme a pak se připravíme na Budějovice, Pokud chceme být spěšní, musíme na dnešní výkon navázat. Pokud polevíme, výhry nebudou přicházet. Jsem rád, že jsme odevzdali takový výkon, i když pro nás se smutným koncem. Všichni jsme zklamaní. Ale věřím, že nás to posílí.“

