Lingr: Kdyby dalo Slovácko gól, prohráli jsme. Slavia změnila taktiku

To bylo vidět i na vašem herním projevu, že jste přece jen mnohem větší důraz kladli na bránění. Souhlasíte?

„Věděli jsme, že to moc o fotbale nebude, připravovali jsme se na to. Souhlasím s vámi, moc šancí na obou stranách nebylo. Myslím si, že kdyby Slovácko dalo gól, tak tu prohrajeme. Ale dali jsme ho my, jsem rád, že to tak dopadlo. Poklona celému týmu, který tu nechal všechno, vím, co jsme měli za sebou a jsme rádi, že máme tři body. Teď tu druhou půlku můžeme odstartovat a jít za svým cílem.“

Rozhodla perfektní akce, jak jste ji viděl?

„Super, od Alexe to pak byla jednoduchá pozice. Schranzík mu to dal do lajny a on mi to naservíroval.“

SESTŘIH: Slovácko - Slavia 0:1. Sešívaní konečně vyválčili výhru, rozhodl Lingr

Zmiňoval jste, že šancí jinak moc nebylo, čím to?

„Super výkon celé naší obrany. Dneska jsme měli trochu jinačí taktiku, Slovácko jsme moc nenapadali, oni to pak měli těžké se do nás dostat.“

Není to trochu nezvyklé nastupovat s takovým záměrem? Přece jen obyčejně býváte nátlakoví, snažíte se soupeře přehrát.

„Nezvyklé to určitě je, jsme zvyklí soupeře nahánět, presovat, teď to bylo úplně jasný. Řekli jsme si, že to musíme zjednodušit a ta taktika vyšla.“

Prosadil jste se vy osmým ligovým gólem v sezoně, jak vás těžší vaše produktivita?

„Jsem spokojený, ale mám vyšší cíle, překonat desítku, k tomu nějaké asistence. Půjdu za tím tvrdě a chci pomoci Slavii k úspěchům.“

Ještě k tomu startu do jara. Jak těžké bylo se zvednout po dvou prohrách?

„Nic jednoduchého, ale jsme ve Slavii, musíme ukázat, že na to máme koule, jak se říká... Jsme rádi, že jsme to zvládli. Teď bude stoprocentně lepší nálada před zápasem na Fenerbahce.“