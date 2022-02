Jarolím: Vašulín by se nám hodil, Juráskovi s Filou ve Slavii věřím

Doma proti Baníku 2:3, v Olomouci zase 1:2. A to Mladá Boleslav vedla díky krásně ráně Marka Matějovského, jemuž nezabránil skórovat ani jeden ze tří defenzivních záložníků Sigmy...

„Je úsměvné, že na čtyřicetiletého se nasazují extra defenzivní záložníci navíc. Dneska jsem to tak ani nepociťoval, ale minule mi bylo toho chlapce z Baníku (Jiřího Bouly) líto. Běhal se mnou celou dobu, přišlo mi to na dnešní dobu trochu zvláštní. Ale vyšlo jim to, když vyhráli,“ hořce se pousmál Matějovský.

Jinak však Středočechům příliš do řeči nebylo. V novém rozestavení 3–4–3, které Hanáky překvapilo, vypadali organizovaněji než před týdnem. Pomohl i návrat důrazného stopera Davida Šimka, byť skórujícího Mojmíra Chytila neubránil. Body tak znovu nejsou, což je pro ambiciózní klub problém.

Olomouc - Mladá Boleslav: Zmrzlý zblízka poslal Sigmu do vedení 2:1

„Komplikace to je, představovali jsme si to jinak,“ uznal kouč Karel Jarolím. „Musíme se oklepat, zmobilizovat síly a zvládnout ve středu pohár a pak v neděli Liberec.“

Že by už s vysněnou posilou, útočníkem Danielem Vašulínem z Hradce Králové?

„Milan Škoda se zranil, takže by se nám samozřejmě hodil. Ale nedokážu vám to říct, protože nevím, jak dopadnou jednání,“ popisoval trenér.

Vašulín by měl být náhradou za Daniela Filu, jenž s Davidem Juráskem přestoupil do Slavie dohromady za více než 50 milionů korun. „Takový je fotbalový život, musíme si poradit. Přišli z druhé ligy, vykopali se, prodali se a šli za lepším. Tak by to mělo vypadat, ale jsem na ně zvědavý,“ podotkl kapitán Matějovský.

Jarolím jim věří. „Protože jsou talentovaní a pracovití. Jurásek hned zvládl v základní sestavě Slavie těžký zápas na Slovácku. Fila má méně zkušeností, je to u něj víc o trpělivosti. Ale věřím, že se prosadí.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 64. Chytil, 79. Zmrzlý Hosté: 47. Matějovský Sestavy Domácí: Stejskal – Chvátal, Jemelka, Beneš (C), Zmrzlý – Greššák (55. Růsek), Breite, P. González, Spáčil (55. Zifčák), Daněk (90+4. Vepřek) – Chytil (90+1. Poulolo). Hosté: Šeda – D. Douděra, Suchý, D. Šimek (84. Smrž), Preisler – Matějovský (C), Dancák – Ladra, Pech, Ewerton – Mužík (73. Stránský). Náhradníci Domácí: Matoušek, Poulolo, Růsek, Slaměna, Stoppen, Vepřek, Zifčák Hosté: Hlavatý, Mikulec, Langhamer, Smrž, Stránský, Leitl, Dufek Karty Domácí: Greššák, P. González Hosté: Suchý, Stránský Rozhodčí Machálek – Váňa, Volf – Dorušák Stadion Andrův stadion, Olomouc

Olomouc - Mladá Boleslav: Chytil zblízka srovnal na 1:1