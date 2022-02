INSIDER: Šulc není „Lewa“, ale bude rozhodovat zápasy, věří Suchopárek

To, že Plzeň může uspět v ligovém hitu 21. kola nejvyšší fotbalové soutěže na Spartě ú(s)porným stylem a pevnou obranou, se očekávalo. Jenže ona víc než hodinu na Letné domácí přehrávala po všech směrech a může jen litovat, že nechala soupeře srovnat na 2:2. „Ze tří týmů v boji o titul je v nejlepší formě. Mužstvo má dobrou energii, je pozitivně naladěné,“ říká trenér reprezentace do 21 let Jan Suchopárek, host dalšího dílu videopořadu LIGOVÝ INSIDER. Přesto měla Viktoria ve svém dresu největšího nešťastníka utkání: mladého útočníka Pavla Šulce, jehož Suchopárek dobře ze svého výběru zná…