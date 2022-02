Dloubák: Vrba stále není vhodný pro Spartu. Klub nejde správným směrem

O tom všem a mnohém dalším v novém Dloubáku diskutují redaktoři deníku Sport Jan Vacek a Martin Vait. Dloubák je pořad a podcast iSport.cz o nejzajímavějším dění v českém fotbale a jeho zákulisí. Všechny díly Dloubáku najdete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích i YouTube deníku Sport.

0:00 Proč Sparta hořela proti Plzni a co vypovídá zápas o budoucnosti Šulce v Plzni? Co Slavia a hráč?

8:21 Proč Vrba nevyužívá mladé ve větší míře a pracuje s tím vedení? Proč typologicky není vhodný pro Spartu?

19:49 Kvůli čemu kouč odmítl zimní transfery a co znamená atmosféra na tribunách pro budoucnost Vrby?

29:45 Proč Karabec nedostává mnoho příležitostí a jaký recept ukázalo Vrbovi derby?

44:10 Může být Holec ještě jednička Sparty? Co Nita a Wiesner?