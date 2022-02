Dloubák: Vrba vs. mladí. Proč Karabec nedostává mnoho šancí?

Spolu s redaktorem deníku Sport Janem Vackem se zaměříme na to, proč je nesoulad mezi koučem a jeho využíváním mladých hráčů největším problémem současné Sparty - a jak se odráží i na výkonnosti celého klubu. Podíváme se na důvody, proč Pavel Vrba věří spíš starším hráčům a kvůli čemu nemají v základní sestavě mnoho prostoru Adam Karabec a jeho vrstevníci. Jaké mezery má sám mladý kreativní záložník a proč by naopak byl přínosem?

0:00 Proč Sparta hořela proti Plzni a co vypovídá zápas o budoucnosti Šulce v Plzni? Co Slavia a hráč?

8:21 Proč Vrba nevyužívá mladé ve větší míře a pracuje s tím vedení? Proč typologicky není vhodný pro Spartu?

19:49 Kvůli čemu kouč odmítl zimní transfery a co znamená atmosféra na tribunách pro budoucnost Vrby?

29:45 Proč Karabec nedostává mnoho příležitostí a jaký recept ukázalo Vrbovi derby?

44:10 Může být Holec ještě jednička Sparty? Co Nita a Wiesner?