Tkáč opět sejmul Liberec: Nemířil jsem. Zapadlo to na milimetry

Hlavičkou jste skóroval už na podzim v Liberci, kde jste vyhráli 1:0. Která střela byla těžší?

„Tato byla určitě těžší. Jenom jsem viděl, že Vuky parádně nacentroval, tak jsem tam strčil hlavu. Zapadlo to na milimetry. Gólman si ani nesáhl.“

Neměl jste pocit, že z tohoto gól nebude?

„Ještě to skočilo, takže jsem si říkal, že to gólman vyrazí. Ale nedosáhl na to. Ani jsem nečekal, že odehraju celý zápas. To bylo v sezoně asi teprve podruhé. Jsem rád, že to můžu zažít až do konce. To je vždycky nejlepší. Proti Liberci jsem se necítil úplně nejlíp. Ale nějak jsem to zvládl.“

Pochválíte nahrávače Vukadina Vukadinoviče?

„Když nastoupil, byl vidět. Má asistence u obou gólů, vítězství jde hodně i za ním. Řekl si o místo v sestavě.“

Liberec byl silnější na míči a vy jste zase měli víc šancí. Viděl jste to stejně?

„Bylo to celkově vyrovnané. Nakonec jsme to ve druhém poločase zlomili a jsme strašně šťastní, že máme tři body. Už jsme museli vyhrát. Týmy zespoda vítězí, my jsme bohužel na Bohemce ztratili. Šli jsme do toho s tím, že nesmíme dostat na začátku gól. Vždycky je pro nás smrt to dorovnávat. Tentokrát jsme do zápasu vstoupili dobře, měli jsme i šance.“

Chybí vám hodně hráčů. Je to poznat?

„Určitě jsou to ztráty. Chybí Vakho, Pozny (Tomáš Poznar) a další. Bolí nás to hodně. Naštěstí se uzdravil aspoň Venca Procházka, který dirigoval obranu.“

Těšíte se na sobotní derby na Slovácku?

„Bude to dost těžké. Na Slovácku jsem hrál poprvé v lize od začátku. Oni mají pořád velkou kvalitu. Ale derby je vždycky vyrovnané, šanci máme.“