Z karantény rovnou do derby. Hradci máme co vracet, ví kapitán Pardubic

Zatímco pražská „S“ už na jaře odehrála čtyři soutěžní utkání, Pardubice se ze zimního spánku probudí až dnes – a hned v pikantním derby proti Hradci Králové, s kterým mají v novodobé historii žalostnou bilanci. „Už pár let jim máme co vracet a stále si říkáme, že až bude nejvíc potřeba, že to přijde. A teď to potřeba je, proto věřím, že vyhrajeme!“ burcuje kapitán červenobílých Jan Jeřábek.

Pardubice vstupují do jarní části FORTUNA:LIGY jako úplně poslední ze šestnácti účastníků, se čtrnáctidenním zpožděním oproti původnímu harmonogramu. Teslu, jak týmu fanoušci z úcty k tradici říkají, vyřadil ze hry norovirus, který se prohnal kabinou a poslal celý kolektiv do karantény, kvůli níž byly odloženy zápasy se Slováckem a Libercem.

„Nebylo to úplně příjemné,“ přiznal bek Tomáš Čelůstka. „Měl jsem bolesti břicha, výraznou malátnost… Výraz norovirus si budu pamatovat dlouho,“ ošil se.

Pardubice přitom měly za sebou vydařené soustředění na jihu Španělska, které v generálce potvrdily jednoznačnou výhrou 4:1 nad druholigovou Duklou.

„Jak jsem byl doma zavřený, přemýšlel jsem o tom, že jsem měl z přípravy dobrý pocit, vypadalo to všechno dobře. Ale je to věc, kterou člověk neovlivní, takže se tím nezabývám. Co nás nezabije, to nás posílí,“ prohlásil v podcastu „Fotbal speciál“ záložník Jan Jeřábek.

Průběh nepříjemné střevní nemoci měl každý hráč různý, třeba zrovna Jeřábka to pouze štrejchlo. Někteří se tudíž během karantény připravovali aspoň individuálně, společně celý tým trénuje od pondělka.

„Uvidíme až o víkendu, jak nás to poznamenalo, ale já věřím, že ne. Na tréninku všichni vypadali dobře,“ všiml si Jeřábek.

Vzhledem k tomu, že Jablonec, Teplice i Karviná v prvních dvou jarních kolech bodovaly, klesly Pardubice na předposlední příčku a potřebují okamžitě zabrat. Na Hradec Králové se jim přitom historicky nedaří, v novodobé historii regionálního rivala ještě ani jednou neporazily. V jedenácti utkáních ve druhé a první lize uhrály jen čtyři remízy.

„Už pár let jim máme co vracet a stále si říkáme, že až bude nejvíc potřeba, že to přijde. A teď to potřeba je, proto věřím, že vyhrajeme!“ prohlásil Jeřábek.

Sám přitom bere prestižnost derby s rezervou.

„Už to úplně nefunguje tak, že by za nás i Hradec hráli pouze místní, jinak to berou i kluci na hostování. Víc je derby propírané v médiích a mezi lidmi,“ vycítil.

Pardubice v zimní pauze přišly o nejlepšího střelce Mojmíra Chytila, který se vrátil z hostování do Olomouce. Zároveň však přivedly šest posil a zejména od záložníků Kamila Vacka s Jakubem Rezkem a obránců Karla Pojezného s Robinem Hranáčem si hodně slibují. První dva by měli zvýšit kreativitu a produktivitu týmu, druzí dva zase zpevnit defenzivu. Víc gólů než Pardubice inkasovali v lize zatím pouze Bohemians.

„Všichni víme, že se nám proti Hradci nedaří,“ připustil trenér Jiří Krejčí. „Pokusíme se vybrat vhodnou sestavu a zvolit taktiku, která na něj bude platit,“ dodal.

Pardubice proti Hradci Králové

11 zápasů

0 výher

4 remízy

7 proher

skóre

6:16

bodová úspěšnost

12 %

Poznámka: Ligová bilance od sezony 2012/13, kdy Pardubice postoupily do II. ligy.