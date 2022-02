Rozčarovaný Svědík: Jsem zvyklý na jiné výkony. Mluvil o nepohodě hráčů

Neměl jste pocit, že jde od začátku všechno proti vám? Záhy jste přišli o dva zraněné hráče…

„Spíš jsem měl pocit, že tomu nejdeme naproti my. První poločas byl z hlediska nasazení v derby nejslabší. Měli jsme víc pracovat. Jasně, že nás vykolejila ta dvě nucená střídání, nemohli jsme se dostat do tempa. Po pětadvacáté třicáté minutě jsme začali trošku hrát, ale bohužel naše práce na posledních třiceti metrech je velice špatná. Nekvalitní, nepřesná.“

To se až do konce nezměnilo…

„Venca Jurečka má šanci a místo, aby sám zakončil, hledá nějakou přihrávku. To vykresluje nepohodu našich klíčových hráčů v ofenzivě. Máme s tím problémy. Tak to prostě je a musíme to něčím zlomit. Výkon musí být srdnatější, agresivnější, organizovanější. Nemůžeme dělat takové hloupé fauly. Pak dostaneme laciný gól ze standardky, který jde na vrub brankáře. Víme, že má Zlín dobře zvládnuté brejky. Takto dal góly Liberci. A my necháme jít za stavu 0:0 dvakrát jeho hráče samotné na bránu. Tohle jsou všechno příčiny nezdaru. Mužstvo si dalo nějakou laťku. Jsem zvyklý na úplně jiné výkony.“

Máte zprávy, jak jsou na tom Filip Nguyen a Michal Kohút?

„Filip má svalové zranění a Kohút asi výron v kotníku. Nevypadá to dobře, hned mu natekl. Doufám, že nebude mít poškozené vazy. Udělal si to, když přeběhl z trávy na umělku. Zasekla se mu noha a bylo zle. Ani jeden z nich určitě nebude do úterního zápasu zdravý.“

Tentokrát nezvykle chyboval i stoper Michal Kadlec, že?

„Je to tak. Tu nepohodu jsme si přenesli už ze zimní přípravy. Ono to nejde mávnout kouzelným proutkem a říct si, že teď začneme hrát. Táhne se nám to od utkání v Budějovicích. Tohle je málo. Musíme se nad tím hodně rychle zamyslet.“