Bílek: Staněk byl fantastický. Tohle mužstvo se nikdy nevzdává!

Šlo o těžké tři body?

„Byla za nimi nesmírně náročná cesta. Domácí jsou hlavně na vlastním hřišti velmi nepříjemní. Především v první půli měli lepší pohyb, byli silnější v osobních soubojích a chytali odražené balony. My jsme to zlepšili ve druhé půli. Hodně nás podržel Staněk, soupeř měl několik tutovek a on odvedl super práci. Musím pochválit i ostatní kluky. Hráli jsme proti těžkému soupeři, nebylo to vůbec jednoduché. Nedařilo se nám tak, jak jsme si představovali, ale máme důležité tři body.“

Proč vám to nešlo v prvním poločase?

„Jak jsem říkal - v první půli měl soupeř lepší pohyb. Vyhrával osobní souboje, měl odražené balony. Pak se těžko dostanete do hry, měli jsme také několik laciných ztrát uprostřed pole, kdy jsme soupeři nabili. Navíc Dynamo bylo velmi dobré v zahrávání standardních situací.“

Pochválíte se za vysunutí Jana Sýkory do středu zálohy?

„Nechtěli jsme sahat do sestavy, která nastoupila na Spartě, tam jsme podali dobrý výkon. Ale první půle nebyla podle našich představ, řekli jsme si, že trošku posílíme vzadu. Proto tam šel Holík. Absolvoval s námi jen dva tréninky, ale odvedl dobrou práci. Druhá půle už byla z naší strany lepší.“

Ukázalo se, že to Sýkorovi víc sedí v záloze, než na kraji obrany?

„Honzu jsme do Plzně brali s tím, že ho budeme používat výš, aby hrál ze strany zálohy, nebo zprostředka na podhrotu. Ale situace si to vyžádala, proto šel na kraj obrany. Neříkám, že hned příště nastoupí výš, ale počítáme s ním spíš na tyhle ofenzivnější pozice.“

Šlo také o reakci na Van Burena, který vám na křídle v úvodu zle zatápěl?

„Honza je rychlý hráč, ale Van Buren je nejen rychlý, ale i silový. Proto jsme udělali změnu, šel tam na něj do druhé půle Havel a už to z naší strany bylo lepší.“

Bál jste se v závěru, kdy do vás domácí bušili, že o vedení přijdete?

„Domácí už to v té době nakopávali dopředu, měli tam standardky, létalo k nám do vápna hodně míčů. Udělali jsme tam chybu a soupeře nechali jít do zakončení. Ale podržel nás i v závěru Staněk, byl vynikající. Trošku se štěstím, ale přežili jsme to a máme tři body.“

Ceníte si toho, že jste v ligové sezoně vyhráli už třináctý zápas o jediný gól?

„Ukazuje to, že zvládáme i situace, kdy se nám nedaří. Mužstvo má charakter, vůli a nikdy se nevzdává!“

Kdy se vrátí zranění obránci Řezník s Pernicou?

„To teď nemůžu říct, ani jeden se ještě nezapojil do tréninku. Uvidíme, jak se budou cítit v nadcházejícím týdnu.“

