Plzeň na Dynamu: šťastných třináct, Bílkova reakce i Horejšův povzdech

Výhra 1:0 z horké půdy v Českých Budějovicích se počítá. Viktoria Plzeň si ze Střeleckého ostrova odvezla tři body, když výhru trefil čtvrt hodiny před koncem hlavou Pavel Bucha. Západočeši se vrátili do čela ligy před Slavii, která má k dispozici nedělní vršovické derby proti Bohemians. Jak sobotní souboj vypadal? Co se Plzni povedlo a kdy se zápas zlomil? A co trápilo domácího kouče?

Horejšův povzdech

Dynamo v týdnu před soubojem s Plzní plnilo titulky sportovních stránek v novinách i na internetu. Nečekaný odchod klubové ikony Tomáše Sivoka z pozice sportovního ředitele vyvolal velkou dávku emocí. Trenér David Horejš po ztraceném nedělním duelu těžko skrýval zklamání. „Plzeň prokázala, proč je v lize první a proč zápasy zvládá. Měla jedinou šanci, kterou proměnila a bere tři body. Ale náš výkon byl velice dobrý a hráčům za to děkuju,“ hodnotil kouč Dynama a vyjádřil se i ke konci svého někdejšího svěřence a kamaráda. „Bylo to pro mě hodně překvapivé, byl to šok. S klukama jsme seděli a řešili to, co můžeme ovlivnit - dobře se připravit na utkání. Co bude v létě, se uvidí, mám smlouvu do 30. 6.“