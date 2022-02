Smetana: Pokorný by měl být příště v sestavě, od Almásiho čekám víc

Souhlasíte? Nebo jaké bude vaše hodnocení?

„Náročné utkání jsme předpokládali, zvlášť po Teplicích. Vycházeli jsme ze vzájemného zápasu na Sigmě, i když oni teď hrají trošku jinak. Mělo to náboj, bylo to hodně takticky svázané, soubojové. Škoda, že jsme měli ve druhém poločase docela velký výpadek, přežili jsme ho díky Laštymu, to je třeba si říct a uvědomit. Vliv na to mělo i přesunutí Faltiče do středu, byli jsme od hráčů daleko a Sigma si vytvořila dost šancí. Potřebovali jsme však tento zápas zvládnout, vyhrát, být úspěšní za každou cenu. Museli jsme zase dát dohromady sestavu a postavit tým, což se podařilo. Řekli jsme si, že potřebujeme nulu, jsem rád, že jsme to dotáhli.“

Jan Laštůvka, který chytal ligu po čtyřech měsících, měl na začátku problémy s rozehrávkou, ale pak byl vaším rozhodujícím faktorem X, že?

„Od toho je v bráně, my jsme to Laštymu několikrát říkali, když nás podržel. On to ví, chválit ho je zbytečné. V prvním poločase jsme ho zbytečně zaměstnávali, rozehrávka měla směřovat do úplně jiných prostorů a přes jiné hráče. Dostávali jsme ho pod tlak, do toho terén... Je tady sice super připravené hřiště, ale trošku míč stejně skáče. Soupeř ho dobře napadal, to nám dělalo problémy. Zbytečně jsme ho dostávali do situací, ve kterých není nejsilnější. V průběhu prvního poločasu jsme rozehrávku změnili, beky už jsme měli jinde. Sigma napadá trošku jinak, chtěli jsme to využít. Škoda, že Gigli občas nespadl rychleji, přes strany se dalo chodit. Když jsme byli odolní a kompaktní v soubojích, dostávali jsme se tam za jejich beky. Střed měli podobně jako my důsledný. S Greššákem a Breitem to byla válka.“

Jakub Pokorný se odvděčil nádhernou brankou...

„Jo, návrat do sestavy takhle korunoval, což je jenom dobře. Na podzim se nám obranná čtyřka díky výkonům a výsledkům nějak ustálila. Nesahali jsme do toho. Teď přišel čas pro Kubu, aby se do toho dostal a nastoupil. Jsem rád, jak to i s Lišákem zvládli. Ani pro něj to nebylo jednoduché, výpadek byl na něm v tréninkovém procesu znát, ale zápasu hodně pomohl. V rozehrávce působil klidným dojmem, věřil si, vyřešil spoustu situací dobře.“

Co jako bývalý útočník říkáte Pokorného nůžkám?

„Asi se takové řešení přímo nabízelo, když šel balon Pokymu takhle. Je to hráč, který na tréninku zkouší věci jako zakončení patou a podobně. Je silný hlavou, ale rozhodl nůžkama, takže o to je to pro něj krásnější.“

Baník - Olomouc: Wau! Pokorný udeřil nůžkami, 1:0

Zamotal vám hlavu pro příští zápas na Bohemians, kde už bude k dispozici Jaroslav Svozil?

„Řeknu to tak, jak to je: na podzim jsme našli obrannou čtyřku s Jardou, teď to bylo na něm, jak si výkonem řekne o místo. My jako trenéři bychom přece byli vždycky jen rádi, když někdo nastoupí a řekne si o sestavu a zůstane v ní co nejdéle.“

Takže hlavu asi máte zamotanou, volba bude složitá...

„Ani ji nemám zamotanou. Výkonem i vítězstvím si řekl o to, že by měl být v sestavě. Takhle to beru.“

A zůstane Pokorný v Baníku?

„Jo, kam by chodil?“

V úvahu připadá hostování.

(kroutí hlavou)

Úterní půlnocí končí přestupní termín v Česku, dají se v Baníku čekat nějaké změny, ať už směrem dovnitř nebo ven?

„Čekat se dá vždycky všechno. Záleží, co se v následujících dnech stane. To asi nedokážeme předpovědět, necháme se překvapit. Uvidíme.“

A vy byste ještě nějakou posilu bral?

„A který trenér by posilu nebral?“

Zatrnulo vám u zákroku Jiřího Bouly na Kryštofa Daňka v 18. minutě? V dnešním trendu se rozdávají i červené, byť hrana je tenká...

„Úplně stejný souboj, navíc ještě zezadu, byl na Ndefeho v úvodních minutách. Boulu jsem neviděl, nechci to hodnotit, říkal jsem to už na podzim. Ale tamto mi přišlo podobné. Karta pro Boulise byla škoda, proto jsme reagovali a přesunuli tam Faltiče. Stejně jsme tam potřebovali dostat ofenzivní změnu, abychom utkání rozhodli. Nabízelo se to, udělali jsme to co nejdřív.“

Nepřišlo vám, že Olomouc začala mít převahu po vystřídání Nemanji Kuzmanoviče?

„Jo, ale na lavici máme Klímu. A teď co? Mám sundat nejlepšího střelce ligy Almásiho a dát ke Kuzmovi Klímu? Nebo dát k nejlepšímu střelci našeho druhého nejlepšího střelce, když hrajeme doma a potřebujeme vyhrát? Řešení bylo na úkor Kuzmy, ale on je týmový hráč. Padlo to teď na něj, při bránění a nabírání Greššáka s Breitem nám chyběl. To však pramenilo i Faltičem, on se s tím ve středu hřiště teprve sžíval a dával soupeři prostor. Šli jsme do rizika, asi jste si všimli, že ho občas děláme. Teď se nám vyplatilo.“

Když už jste zmínil Almásiho, nečekáte od něj lepší práci bez míče nebo kontrolu balonu?

„Čekám. I kdyby byl fantastický a uhrál všechny souboje, chceme od něj ještě více. Nebojte se, že bychom na něj nebyli nároční. Skoro po všech chceme víc, protože chceme být ještě lepší. Taky neznám trenéra, který by byl spokojený. Laco dal minule sice dva góly, ale mohl uhrát víc soubojů, líp napadat a týmu pomoct. Jeho silné stránky jsou však prostě ve vápně, proto se snažíme hrát takhle a využívat ho.“

Jaký byl první kurz studia nejvyšší trenérské licence UEFA PRO?

„Seznamovací, poučný. Bylo toho hodně, sešla se dobrá skupina lektorů, mentorů i studujících. Myslím, že to bude velmi obohacující. Jsem rád, že došlo k drobné úpravě termínů, kdy se budeme scházet. V Baníku budu chybět minimálně, což je pro mě důležité. A když náhodou chybět budu, tak si aspoň ode mě třeba odpočinou a budou se na mě těšit.“ (úsměv)

Užili jste si fanoušky?

„S nimi je to jiný sport. Řekl jsem to hned, jak jsem vylezl z tunelu. Po Teplicích jsem možná ani nečekal, že jich přijde tolik. Lidi nám všem pomohli k tomu, aby to bylo lepší než minule. Příští domácí utkání je až v březnu, to už může být plná kapacita, takže budeme rádi, když výsledkově navážeme na tuto výhru. A že jich přijde ještě víc.“

