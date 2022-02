Ewertonova show v Boleslavi. Liga je pro něj malá, smekl Matoušek

Dvakrát v jednom ligovém utkání se Jan Matoušek trefil poprvé od července 2019. A hodně si od toho slibuje. „Pro mě je to obrovský krok, beru to jako odrazový můstek. Dva góly v zápase jsem nedal fakt dlouho, doufám, že na to navážu,“ prohlásil hráč Liberce po remíze 3:3 v Mladé Boleslavi.

Jak strhující zápas hodnotíte?

„Je to složitý. Před ním bychom bod asi brali, ale vedli jsme 3:1 a takové zápasy musíme dohrát do vítězného konce. Navíc mrzí to, že dostaneme gól v 92. minutě po krásné střele Ewertona, kterému se to povedlo hned dvakrát. Z výsledku jsme smutní.“

Co Ewertonově výkonu říkáte?

„Asi každý vidí, že je to skvělej fotbalista. Má to v noze, je hrozně klidný na míči, k tomu ta střela… Když dal první gól, říkal jsem si, že takhle to může ulítnout každému, ale on to takhle trefil dvakrát. Je vidět, že česká liga je pro něj malá. Se svým potenciálem se může dostat hodně daleko.“

Budete si jako tým vyčítat, že jste ho nechali takhle střílet?

„To se těžko hodnotí. Jak je skvělý na míči, nechce proti němu nikdo vystupovat, aby z toho nebyl třeba faul. Když to takhle trefí, ani nejde říct, že jde o chyby v bránění. Sám nevím, jak bych na něj měl hrát.“

