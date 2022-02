Jarošík: Snový teplický start? Zatím žádné užívání. Hráče v tom nenechám

Čtvrtá výhra z posledních pěti zápasů. Už je na Stínadlech euforie?

„Zatím není moc co si užívat. Pořád jsme namočení v boji o záchranu a stále musíme bojovat, rvát se o každý zápas. Jsem ale rád, že máme dobrou atmosféru v kabině a kluci makají.“

Přesto jste vyhráli čtyři z posledních pěti zápasů. To vám určitě dělá radost, ne?

„Asi se budu opakovat, ale troufám si tvrdit, že už na podzim jsme měli zápasy, ve kterých jsme nehráli špatně. Jen jsme nebodovali. Karviná nám mohla sebrat body, ale neproměnila šance. To samé v prvním jarním kole Bohemka. Je to i o štěstí, které se nám nyní vrací.“

Nebojíte se, že hráči začnou létat v oblacích a myslet si, že už to půjde samo?

„My trenéři je v tom rozhodně nenecháme. Náš výkon je postavený na pracovitosti. Obzvlášť na těchto složitých terénech. Nejsme dokonalí, ale vím, že kluci nechají na hřišti všechno. To je pro mě důležité. Vznikla tu obří konkurence, kterou jsme si přáli vytvořit. Například Robert Jukl hrál skvěle na Baníku, ale musel jsem mu vysvětlit, že proti Karviné půjde na lavičku. Je příjemné, když víte, že můžete vystřídat a hráči z lavičky přinesou do hry něco nového a podrží vás.“

Tři zápasy a devět uhraných bodů. Napadlo by vás to v zimě?

„Určitě ne. Hlavně jsem nikdy nic nepočítal. Zabýval jsem se jen dalším zápasem. Ještě je spoustu bodů před námi. Je to krásné, ale tabulka je hodně vyrovnána. Každý může porazit každého. Můžeme některé zápasy projet a být zase dole.“

Na druhou stranu z týmu je pozitivní energie – nechybuje tolik, hráči nejsou tak často trestaní…

„Souhlasím, že jsme se v tomhle ohledu zlepšili. Dostávali jsme karty, dělali jsme chyby, po kterých padaly góly.… Za to jsem rád.“

Navíc předvádíte i akce, kterým opět tleskají tribuny. Všiml jste si?

„Je to sice na současném terénu na větší riziko, ale my prostě musíme hrát fotbalově i za těchto podmínek. Apeluji na kluky, aby se nebáli. Hrají takto velké týmy, tak proč by nemohli i oni. Jestli chceme být jednou klubem, který prodává hráče, a třeba i do ciziny, jiná cesta k tomu nevede.“

Klíčovou roli má Jan Fortelný, nejproduktivnější hráč týmu. Jak se vám zamlouvá na ofenzivnější pozici?

„Forty je náš mozek. Pozice pod útočníky mu hodně sedí. Neuvěřitelně maká pro tým. Vletí do všeho. Mnohdy to vypadá, že už nemůže, ale on ze sebe vždycky ještě něco vyždíme. Doufám, že mu vydrží zdraví, energie a chuť jakou má nyní, protože vypadá výborně. Navíc kope i skvěle standardky. Když jsme přišli k týmu, nelíbily se nám. Zapracovali jsme na nich. Máme je nebezpečné a před zápasem jsme si říkali, že to může být jedna z našich silných zbraní.“