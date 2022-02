Jindřiškův zápas s kaňkou: Rekordu si vážím. Kazí mi ho ale prohra

Kazí vám to ten rekord?

„Kazí, samozřejmě. Kdybychom uhráli bod, tak se v kabině všichni usmíváme a máme radost. Ze Slavie se body jen tak nevozí, i když už není, co bývala, hrála těžký zápas ve čtvrtek, věděli jsme to a myslím, že jsme jí byli vyrovnaným soupeřem. Ale musíme uznat, že Slavia kvalitu má pořád a to rozhodlo u té branky, kdy Olayinka natáhnul nohu. Škoda, takový náš obligátní nešvar, že dostaneme gól těsně před poločasem, to si musíme uhlídat, říkáme si to každý zápas, i na tréninku.“

Řešil s vámi trenér Luděk Klusáček, že vás nenasadí do předchozího utkání se Zlínem, že tedy na rekord budete muset počkat?

„Ne, vůbec, neříkal mi, že nebudu hrát, nebo jo, dozvěděl jsem se to až u přípravy před zápasem. Ale já se za tím rekordem ani nehnal, věděl jsem, že mi chybí jeden start, abych se osamostatnil v tabulce startů za Bohemku. Věděl jsem, že do konce sezony bych ten jeden start udělal určitě, a že to vyšlo zrovna na tenhle zápas… Kdybychom odsud odjížděli s bodem, bylo by to hezčí. Šance jsme na to měli, i stoprocentní, kterou měl ve druhé půli David Puškáč, bohužel. Rekord je jenom statistika, teď jsme potřebovali bod.“

Vážíte si toho zápisu?

„Už mi to došlo, když jsem pana Zdeňka Prokeše vyrovnal v Teplicích. Tam jsem byl hodně naštvanej, měli jsme tam na bod minimálně. Ale vážím si toho, sám už jsem k tomu nějak došel, že po desítkách let se jméno rekordmana mění, uvidíme, na jakém čísle se to zastaví.“

Plánujete oslavu s klubem, se spoluhráči?

„Přemýšlel jsem o tom, jestli teď, nebo až po třístovce. V hlavě něco mám, ale nevím zatím, které to číslo oslavit. Spíš teď přemýšlím nad jednotlivými zápasy, myslím na ten nejbližší, musíme se bodově zvednout. Pak něco může být.“

Rekordmani v dresu Bohemians 295 Josef Jindřišek (2009-dosud) 294 Zdeněk Prokeš (1974-85) 277 David Bartek (2006-dosud) 260 František Jakubec (1978-86, 1989-90) 230 Antonín Panenka (1967-82)

